В Белом доме пока не поднимался вопрос о помиловании Манафорта

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Сара Сандерс в среду заявила, что обвинительный вердикт в отношении бывшего главы штаба президента Пола Манафорта не имеет к Дональду Трампу никакого отношения.

"Это не имеет никакого отношения к президенту", - заявила она, комментируя ситуацию с Манафортом.

Отвечая на вопрос, не собирается ли президент США помиловать экс-главу своего избирательного штаба после того, как он написал в твиттере, что сожалеет о решении присяжных, Сандерс заявила, что ей "ничего не известно о каких-либо разговорах об этом".

Ранее в среду суд присяжных признал Манафорта виновным в укрывательстве от налогов и финансовом мошенничестве.

Комментируя информацию о бывшем адвокате Трампа Майкле Коэне, который признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и преступном нарушении финансовой дисциплины, она отметила, что сам "президент не делал ничего противоправного, против него нет обвинений, нет сговора".

Ранее Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Это, по словам Коэна, делалось по указанию Трампа.

Сам Трамп в интервью Fox News заявил, что узнал о платеже после того, как тот был совершен. По его словам, речь идет о его личных средствах, а не финансах кампании.