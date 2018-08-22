Главные новости
ЭкономикаCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиЭкономикаМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годВ РоссииПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбу
В мире

В Белом доме пока не поднимался вопрос о помиловании Манафорта

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Сара Сандерс в среду заявила, что обвинительный вердикт в отношении бывшего главы штаба президента Пола Манафорта не имеет к Дональду Трампу никакого отношения.

"Это не имеет никакого отношения к президенту", - заявила она, комментируя ситуацию с Манафортом.

Отвечая на вопрос, не собирается ли президент США помиловать экс-главу своего избирательного штаба после того, как он написал в твиттере, что сожалеет о решении присяжных, Сандерс заявила, что ей "ничего не известно о каких-либо разговорах об этом".

В миреПрисяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердиктПрисяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердиктЧитать подробнее

Ранее в среду суд присяжных признал Манафорта виновным в укрывательстве от налогов и финансовом мошенничестве.

Комментируя информацию о бывшем адвокате Трампа Майкле Коэне, который признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и преступном нарушении финансовой дисциплины, она отметила, что сам "президент не делал ничего противоправного, против него нет обвинений, нет сговора".

Ранее Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Это, по словам Коэна, делалось по указанию Трампа.

Сам Трамп в интервью Fox News заявил, что узнал о платеже после того, как тот был совершен. По его словам, речь идет о его личных средствах, а не финансах кампании.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Дональд Трамп, Пол Манафорт, США

Новости по теме

В мире
Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"
По версии следствия, он готовил теракт на территории ГерманииПодробнее
 Россиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрываРоссиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрыва
Задержанного гражданина РФ подозревают в связях с экстремистами во ФранцииПодробнее
 Бывший адвокат Трампа признался в укрывательстве от налогов и финансовых махинацияхБывший адвокат Трампа признался в укрывательстве от налогов и финансовых махинациях
Он также признал, что платил женщинам за молчание по указанию ТрампаПодробнее
 Присяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердиктПрисяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердикт
Бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили по восьми пунктам из 18Подробнее
СМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моряСМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моря
Из воды попытаются поднять ракету, упавшую в ходе испытаний в ноябре 2017 года, утверждает CNBC со ссылкой на американскую разведкуПодробнее
 Минфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеровМинфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеров
Санкции эффективно работают - Дерипаска, Вексельберг и другие из "черного списка" стали беднее, заявило руководство американского казначействаПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Водородная стена на окраине Солнечной системы, геном пшеницы и скорость распространения программируемой клеточной смертиПодробнее
 Минфин США обновил санкционный список в отношеннии РФ из-за КНДР и киберугрозМинфин США обновил санкционный список в отношеннии РФ из-за КНДР и киберугроз
Новые санкции вводятся против двух физлиц из РФ, шести грузовых судов и трех российских компанийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиЭкономикаМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годВ РоссииПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбуЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 11 апреляВ миреSpiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"ЭкономикаПрофильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"

Уголовное дело возбуждено в связи с аварийной посадкой самолета в Уфе

Основная версия следствия - техническая неисправность Подробнее

В Белом доме пока не поднимался вопрос о помиловании Манафорта

Главу ФНС Карачаево-Черкесии заподозрили в злоупотреблениях на 2,2 млрд рублей

Путин приехал на турнир по боевому самбо в Сочи

В четверг суд огласит решение по ходатайству против изъятия миллиардов у Захарченко

JPMorgan назвал 2018 год потерянным для евро

Трамп не увидел в платежах женщинам за молчание нарушение правил предвыборной кампании

Помощник Козака заявил о минимальном риске роста цен на топливо

Начальник самарской колонии задержан с поличным при получении взятки

Сергей Шнуров стал наставником в новом сезоне шоу "Голос"

Один человек погиб и один пострадал от удара молнии на Эльбрусе

Демпартия США уведомила ФБР о попытке взлома базы данных избирателей

Что произошло за день: среда, 22 августа

Россиянина задержали в Берлине за подготовку теракта, рубль подешевел в ожидании санкций, на Старый Арбат предложили вернуть машины Подробнее

Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциями

Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиОб этом свидетельствует квартальная отчетность швейцарского банка Подробнее

Минэнерго выступило против идеи обязать компании поставлять 17,5% добытой нефти на НПЗ

В Мурманской области открыли охоту на медведя, разрывшего могилу

Фотохроника 22 августа

Фотохроника 22 августа6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru