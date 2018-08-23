Трамп заявил, что его импичмент вызвал бы обвал экономики США

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что если ему объявят импичмент, это вызовет кризис американской экономики.

"Я вам скажу, что если мне когда-нибудь объявят импичмент, то я думаю, что рынок обрушится", - сказал Трамп в эфире программы Fox & Friends. "Я думаю, что в таком случае все бы очень обеднели", - отметил Трамп.

Кроме того, президент США сказал, что не понимает, как можно объявить импичмент человеку, который прекрасно справляется со своей работой. "Вообще я не знаю, как можно объявить импичмент кому-то, кто проделал великолепную работу", - подчеркнул он.

Дебаты о возможности объявления импичмента Трампу активизировались после того, как бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и нарушением финансовой дисциплины.

Ранее Коэн также признался, что платил двум женщинам, которые в свое время имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию. Это, по словам Коэна, делалось это по указанию Трампа.

Однако накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что "президент не делал ничего противоправного, против него нет обвинений", нет сговора между ним и Коэном.