Арестованный в Берлине за подготовку взрыва россиянин оказался родом из Башкирии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Арестованный на этой неделе в Берлине предполагаемый исламист из России Магомед-Али С. оказался родом из Башкирии, пишет немецкая Bild.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что подозреваемый - чеченец по национальности.

Официального подтверждения этой информации "Интерфаксу" пока получить не удалось.

По информации Bild, в 2017 году заявку мужчины на получение статуса беженца отклонили, но депортирован он не был, так как указал, что страдает психическим заболеванием. 7 декабря 2017 года ему выдали разрешение на пребывание в стране до декабря 2019 года. Уже тогда мужчина находился в списке потенциально опасных граждан, поэтому непонятно, почему вопреки законодательству ФРГ ему было выдано разрешение, пишет издание.

Мужчина проживал в арендованной квартире на севере Берлина, из каких средств он оплачивал аренду, неизвестно.

Магомед-Али С. накануне был арестован в Берлине. По версии прокуратуры, мужчина в 2016 году готовил теракт вместе с арестованным ранее во Франции исламистом Клементом Б. и хранил у себя взрывчатое вещество - пероксид ацетона. Осенью того же года в квартире подозреваемого был обыск, и как предполагает следствие, задержанный тогда отказался от своих намерений.