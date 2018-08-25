Трамп усомнился в компетентности генпрокурора США Джеффа Сешнса

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил генерального прокурора Джеффа Сешнса в некомпетентности.

"Джефф Сешнс говорил, что он не позволит политике оказывать на него влияние только потому, что он не осознает, что творится под его руководством. Боб Мюллер (спецпрокурор, ведущий расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США) и его банда из 17 злобных демократов весело проводят время, в то время как настоящая коррупция остается нетронутой. Никакого сговора!" - написал он в субботу в твиттере.

Jeff Sessions said he wouldn"t allow politics to influence him only because he doesn"t understand what is happening underneath his command position. Highly conflicted Bob Mueller and his gang of 17 Angry Dems are having a field day as real corruption goes untouched. No Collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 августа 2018 г.

"Каждый президент США заслуживает такого генерального прокурора, которому он доверяет", - добавил Трамп.

.@LindseyGrahamSC "Every President deserves an Attorney General they have confidence in. I believe every President has a right to their Cabinet, these are not lifetime appointments. You serve at the pleasure of the President." — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 августа 2018 г.

Накануне Трамп призвал Сешнса руководить своим ведомством непредвзято.

В августе президент США обратился к генпрокурору с призывом завершить расследование предполагаемого вмешательства РФ в выборы.

В настоящее время в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.