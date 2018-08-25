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Трамп усомнился в компетентности генпрокурора США Джеффа Сешнса

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил генерального прокурора Джеффа Сешнса в некомпетентности.

"Джефф Сешнс говорил, что он не позволит политике оказывать на него влияние только потому, что он не осознает, что творится под его руководством. Боб Мюллер (спецпрокурор, ведущий расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США) и его банда из 17 злобных демократов весело проводят время, в то время как настоящая коррупция остается нетронутой. Никакого сговора!" - написал он в субботу в твиттере.

"Каждый президент США заслуживает такого генерального прокурора, которому он доверяет", - добавил Трамп.

Накануне Трамп призвал Сешнса руководить своим ведомством непредвзято.

В августе президент США обратился к генпрокурору с призывом завершить расследование предполагаемого вмешательства РФ в выборы.

В настоящее время в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.

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Теги: США, Дональд Трамп, Джефф Сешнс, Роберт Мюллер

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