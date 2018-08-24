Британские "Тайфуны" поднимались на перехват российского самолета над Черным морем

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Истребители "Тайфун" Королевских ВВС Великобритании вылетали с румынской базы "Михаил Когэлничану" из-за приближения российского противолодочного самолета-амфибии Бе-12 к воздушному пространству НАТО над Черным морем, сообщает в пятницу в британском минобороны.

"Истребители "Тайфун" королевских ВВС преградили путь к воздушному пространству НАТО российскому патрульному самолету морской авиации", - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел еще 23 августа. По данным британского военного ведомства, российский военный самолет Бе-12 летел из Крыма в юго-западном направлении над акваторией Черного моря.

Минобороны Великобритании отмечает, что уже "второй раз за неделю самолеты королевских ВВС, находящиеся на миссии воздушного патрулирования НАТО, были подняты, чтобы противодействовать ведущему себя провокационно российскому самолету и оказать поддержку Румынии и союзникам НАТО".

В среду сообщалось, что два британских "Тайфуна" вылетали с базы "Михаил Когэлничану" для сопровождения двух российских многоцелевых истребителей Су-30 над Черным морем.

На прошлой неделе истребители поднимались на сопровождение шести российских бомбардировщиков Су-24, летевших вблизи воздушного пространства НАТО.