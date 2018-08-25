В мире

В Италии позволили сойти на берег 16 мигрантам с заблокированного судна

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Власти Италии разрешили 16 мигрантам, находящимся на борту судна в порту Катании на Сицилии, спуститься на берег для прохождения лечения, сообщает в субботу телеканал Rai.

По его данным, 11 женщин из Эритреи пройдут гинекологические обследования, пять мужчин госпитализированы с признаками туберкулеза и пневмонии.

В миреЗаблокированные на итальянском судне мигранты объявили голодовкуЧитать подробнее

Ранее в субботу Управление ООН по делам беженцев выступило с призывом к властям стран ЕС незамедлительно согласиться на прием 150 беженцев, спасенных итальянской береговой охраной. Кроме того, прозвучало обращение к властям Италии незамедлительно разрешить высадиться мигрантам на сушу.

Судно с 20 августа стоит в порту Катании. Итальянские власти не позволяют беженцам высадиться без предварительного согласия других стран ЕС принять часть из них.

Накануне Италия заявила, что снизит финансирование фондов ЕС в качестве компенсационной меры, если Евросоюз откажется пойти навстречу и помочь с перемещением мигрантов. "ЕС снова решил повернуться к Италии спиной, у нас нет иного выбора, кроме как прибегнуть к односторонней компенсационной мере - мы готовы снизить финансирование фондов ЕС, - написал в фейсбуке заместитель председателя Совета министров Италии Луиджи Ди Майо. - Они хотят, чтобы граждане Италии заплатили 20 млн евро? Тогда пусть они покажут, что они заслуживают этого, и что они берут на себя часть проблемы, с которой мы уже не в состоянии справляться в одиночку".

В соответствии с правилами ЕС мигранты должны запрашивать убежище в стране прибытия, но новое итальянское правительство все чаще стало запрещать судам с мигрантами швартоваться в портах страны.

Нашествие мигрантов в Европу

9 фотографий
Сотни мигрантов идут пешком из Будапешта к австрийской границеСирийские беженцы около населенного пункта Реске на юге Венгрии, у границы с СербиейПолицейские пытаются задержать семью беженцев в городе Бичке, ВенгрияЖенщина ищет обувь среди вещей, пожертвованных жителями в германском ДортмундеНелегальные мигранты пробираются через колючую проволоку на границе между Венгрией и СербиейМигранты штурмуют поезд на вокзале Келети в Будапеште
Сотни мигрантов идут пешком из Будапешта к австрийской границе
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Италия, Сицилия, ЕС, ООН

Новости по теме

В мире
Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымГлава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтанным
Как призналась министр, президента России она пригласила еще в июне и не рассчитывала на его приездПодробнее
 В Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по Сирии
Источники военного ведомства подтверждают, что террористы планируют провокацию с якобы применением химоружия, чтобы оправдать силовую операцию против ДамаскаПодробнее
 Информаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборамиИнформаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборами
Выборы в конгресс пройдут этой осеньюПодробнее
 Джон Маккейн прекратил борьбу с ракомДжон Маккейн прекратил борьбу с раком
С прошлого года сенатор проходил лечение в связи с опухолью мозга, но болезнь только прогрессируетПодробнее
Новые санкции США включат запрет на внешнюю помощь, продажу оружия и отказ от кредитованияНовые санкции США включат запрет на внешнюю помощь, продажу оружия и отказ от кредитования
Ограничительные меры должны вступить в силу 27 августаПодробнее
 Испанские власти одобрили декрет для эксгумации останков ФранкоИспанские власти одобрили декрет для эксгумации останков Франко
В настоящее время диктатор Франко, скончавшийся естественной смертью в 82 года, захоронен в мавзолее в Долине Павших неподалеку от МадридаПодробнее
 Арестованный в Берлине за подготовку взрыва россиянин оказался родом из БашкирииАрестованный в Берлине за подготовку взрыва россиянин оказался родом из Башкирии
Ранее немецкие СМИ писали, что подозреваемый - чеченецПодробнее
 Медики пришли к выводу, что нет безопасной дозы алкоголяМедики пришли к выводу, что нет безопасной дозы алкоголя
Употребление спиртного даже раз в день повышает риск возникновения таких заболеваний, как ракПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
24 августа
Лучшие фото недели
Фотохроника 24 августа8 фото
24 августа
Фотохроника 24 августа
Фотохроника 23 августа8 фото
23 августа
Фотохроника 23 августа
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреГлава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымВ РоссииВозбуждено дело по факту хищения изъятых у полковника Захарченко 3 млн евроВ миреВ Минобороны РФ предупредили о готовящемся новом ударе США по СирииВ миреИнформаторы США дали недостаточно сведений о планах РФ перед выборамиМоскваПожар не повредил документы Центробанка РФВ миреНовые санкции США включат запрет на продажу оружия и отказ от кредитования

Навального после осмотра в травмпункте вернули в отдел полиции

Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтанным

Глава МИД Австрии назвала приглашение Путина на свадьбу спонтаннымКак призналась министр, президента России она пригласила еще в июне и не рассчитывала на его приезд Подробнее

"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в матче пятого тура чемпионата России

Пресс-секретарь Навального заявила, что его увезли из полиции с переломом мизинца

В Италии позволили сойти на берег 16 мигрантам с заблокированного судна

Основатель Tesla отказался от выкупа акций компании

Основатель Tesla отказался от выкупа акций компанииБольшинство акционеров не поддержало инициативу Илона Маска Подробнее

Москалькова прокомментировала встречу Ярошенко с семьей в тюрьме в США

Трамп усомнился в компетентности генпрокурора США Джеффа Сешнса

Мальчик погиб от взрыва гранаты времен войны в Курской области

Всех туристов вывезли из района пика Сомони в горах Таджикистана

Тело попавшей под лавину более 30 лет назад туристки нашли на Эльбрусе

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в Москве

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании в МосквеПо ее словам, оппозиционера задержали у подъезда дома без объяснения причин Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru