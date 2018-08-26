В мире Отравление Сергея Скрипаля

У якобы пострадавшего от "Новичка" британца нашли менингит

Брат Чарльза Роули считает, что его родственника слишком рано выписали после отравления неизвестным веществом

У якобы пострадавшего от "Новичка" британца нашли менингит
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Чарльз Роули, подвергшийся воздействию нервнопаралитического вещества в Эймсбери, проходит лечение от менингита, сообщает британская газета The Mirror.

"Я поговорил с дежурной медсестрой, и она рассказала, что у него подозревают менингит (воспаление оболочек головного мозга - ИФ)", - сказал брат Чарли Роули Мэттью в интервью The Mirror.

"Сейчас он проходит лечение именно от менингита, но врачи все еще проводят тесты, чтобы подтвердить эту информацию", - добавил он.

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При этом брат Роули подчеркнул, что "похоже, он получил менингит вследствие того, что его тело подверглось воздействию "Новичка", и его выписали из больницы слишком рано".

20 августа британские СМИ сообщили, что Чарльза Роули срочно госпитализировали, после того как он временно потерял зрение. Мужчина сам смог вызвать скорую помощь. По словам его брата, сейчас пострадавший снова видит, но у него двоится в глазах.

30 июня в городе Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась.

Британская полиция утверждает, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по мнению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Сергей и Юлия Скрипали были выписаны из больницы.

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Теги: Великобритания, Новичок

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