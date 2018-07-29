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Похороны жертвы отравления в Эймсбери пройдут при усиленных мерах безопасности

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В понедельник в британском Солсбери при усиленных мерах безопасности пройдут похороны 44-летней Дон Стерджесс, скончавшейся в начале июля от отравления "Новичком" в соседнем городе Эймсбери, сообщает в воскресенье телеканал Sky News.

В соответствии с рекомендацией минздрава Великобритании, ее гроб будет доставлен в церковь до того, как туда прибудут родственники и священнослужители; при этом церемонию проведут без участия носильщиков.

Чарли Роули, партнер покойной, также пострадавший от отравления "Новичком", сказал в комментарии Sky News, что, по его мнению, его подруга "заслуживает гораздо большего".

Пара была госпитализирована 30 июня в бессознательном состоянии. Женщина скончалась 8 июля, мужчина выжил и 20 июля выписался из больницы. По версии полиции, пострадавшие подобрали на улице флакон из-под духов, в котором находился "Новичок", и Стерджесс распылила его себе на запястья. Роули не смог вспомнить, где они нашли парфюм, однако отметил, что он "выглядел дорого".

Британская полиция ищет связь между инцидентом в Эймсбери и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте этого года.

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Теги: Эймсбери, Великобритания

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