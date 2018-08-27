На Белом доме вновь подняли флаг, приспущенный в связи со смертью Маккейна

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Флаг над Белым домом в Вашингтоне, приспущенный 25 августа в знак траура после смерти американского сенатора Джона Маккейна, в понедельник подняли вновь, сообщает телеканал ABC News.

Телеканал отмечает, что флаг вернулся в прежнее положение около полуночи с воскресенья на понедельник.

Таким образом, траур продлился менее 48 часов, уточняет телеканал.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался распространять подготовленное Белым домом заявление в честь смерти сенатора, в котором отмечались его заслуги перед страной. Вместо этого Трамп ограничился словами соболезнования близким и родственникам покойного.

Сенатор Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни.

В июле прошлого года Маккейн объявил, что у него диагностировали рак мозга на четвертой стадии. Сенатора, которому на тот момент исполнилось 80 лет, прооперировали, после чего он продолжил реабилитацию у себя дома в Аризоне.

В минувшую пятницу семья Маккейна объявила, что он прекращает борьбу с болезнью.

Сенатор-республиканец Маккейн был известен своей жесткой позицией по отношению к России, выступал за поставки летального оружия Украине, критиковал политический курс действующего американского руководства по многочисленным позициям.