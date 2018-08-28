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В мире Отравление Сергея Скрипаля

К расследованию инцидента в Солсбери привлекли "супер-распознавателей"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Скотленд-Ярд использует двух сотрудников с уникальной памятью на лица в расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает телеканал Sky news.

Эти сотрудники полиции, участвующие в расследовании, входят в состав так называемой команды "супер-распознавателей", созданной в Скотленд-Ярде в 2011 году. Тогда в ходе массовых беспорядков в Великобритании сотрудники полиции просматривали записи с камер видеонаблюдения, и некоторые из них справлялись с распознаванием лиц значительно лучше, чем их коллеги. Команда распознавателей также участвовала в расследовании громкого дела об убийстве школьницы Алисы Гросс в Лондоне в 2014 году, а также помогала полиции Германии в выявлении подозреваемых в домогательствах на новогодних праздниках в Кельне в 2016 году.

Вместе с другими участниками расследования инцидента в Солсбери распознаватели просматривают 5 тыс. часов съемок с камер наблюдения, сопоставляя видео с подозреваемым в причастности к инциденту в Солсбери с видео с камер, установленных в британских аэропортах.

Эти особые сотрудники принимают участие в расследовании в Солсбери с момента его начала, они "сыграли ключевую роль в распознавании двух российских подозреваемых, которых власти Великобритании хотят экстрадировать из России" отмечает телеканал.

По его словам, "супер-распознаватели" могут "узнать лицо, мельком увидев лишь его часть".

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. Из-за инцидента ряд стран ввели против России ограничительные меры. В Москве все обвинения в причастности к отравлению Скрипалей отрицают.

В начале августа британские СМИ сообщали, что власти страны подготовили материалы, чтобы запросить у РФ экстрадицию двух россиян, которых следствие подозревает в совершении химической атаки в Солсбери.

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Теги: Великобритания, Солсбери

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