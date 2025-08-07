Анатолий Кучерена: призывы к казням после теракта в Crocus City Hall эмоционально понятны, но тема палачей исчерпана

Глава Общественного совета при МВД РФ рассказал, насколько реальны исключения в условиях моратория на смертную казнь

Анатолий Кучерена Фото: Бизнес Online/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В последнее время в связи с началом громкого судебного процесса по делу о теракте в Crocus City Hall вновь раздаются призывы к отмене моратория на смертную казнь и применению этой исключительной меры наказания в отношении главных виновных. О возможности вынесения такого приговора, юридических и моральных аспектах применения смертной казни в РФ в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат, доктор юридических наук Анатолий Кучерена.

Анатолий Григорьевич, скажите, пожалуйста, как юрист, возможно ли на сегодня вынесение смертного приговора по этому уголовному делу, где на скамье подсудимых находятся люди, обвиняемые в страшном преступлении – расстреле десятков невинных людей в концертном зале Crocus City? По понятным причинам эта тема вновь поднимается общественностью в связи с особой жестокостью совершенного злодеяния.

- Если говорить с правовой точки зрения, то на сегодняшний день в России действует мораторий на применение смертной казни, установленный с 1996 года. Вместе с тем, в статье 20-й Конституции РФ сказано, что "смертная казнь, впредь до ее отмены, может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемым на рассмотрение их дела в суде с участием присяжных заседателей".

Насколько известно, дело о теракте в Crocus City рассматривается военным судом, коллегией из трех судей. Что это означает?

- Это означает, что одно из условий, необходимое для применения данной статьи Конституции, отсутствует. А вообще я могу сослаться на мнение председателя КС РФ Валерия Зорькина, который в ноябре 2022 года заявил, что для восстановления смертной казни в Российской Федерации необходимо внести изменения в Конституцию РФ. Так что, чисто гипотетически, смертный приговор может быть принят, но он на сегодня невозможен. Отмечу при этом, что это высказывание Зорькина – не его личное мнение как главы КС, а консолидированная позиция Конституционного суда. По смыслу Основного закона, на сегодняшний день внести какие-либо изменения в него очень сложно, то есть надо менять саму Конституцию в этой части.

То есть, иными словами, теоретически вынесение смертного приговора возможно, но практически – нет, правильно?

- Смертный приговор вынести сегодня невозможно, поскольку есть определенные процедуры отмены моратория на смертную казнь, и в данном случае мы можем только говорить о том, что само возвращение к этой мере наказания может быть только при изменении Конституции.

Как вы лично – и как юрист, и как гражданин – относитесь к призывам применить в виде исключения к напавшим на Crocus City смертную казнь?

- Вопрос, конечно же, очень животрепещущий, безусловно, волнующий многих и многих не только россиян, но и людей, которые следили за этой историей и хорошо знают, что там произошло. Поэтому вполне естественно, эта тема была и будет в повестке дня, я имею в виду меру наказания.

Возвращение смертной казни в России, палачей, эшафотов, по моему мнению, – эта тема исчерпана. Можно сказать так: Россия свой лимит смертных казней уже исчерпала. Многовековая история России свидетельствует о том, что даже в те периоды, когда в нашей стране применялась смертная казнь, особо ничего не менялось, поэтому я исхожу из того, что неотвратимость наказания, жесткое наказание, пожизненное лишение свободы – это, конечно же, суровое испытание: пусть он сидит и мучается мыслью, что он сотворил и почему. А просто взять и лишить жизни, уничтожить его как биологическое существо – наверное, да, часть людей будет удовлетворена этим, скажут – все правильно, так и надо: забрал у кого-то жизнь, значит, и у тебя надо.

Вообще тема крайне щепетильная и непростая для восприятия. Но Россия уже определилась для себя с вопросом смертной казни. Тюремное заключение в особо строгом режиме на всю жизнь, поверьте, более существенно, чем просто отнять жизнь. Хотя эмоционально можно понять тех, кто под впечатлением этого чудовищного преступления требует самого сурового наказания.