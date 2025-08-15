Поиск

Чистяков назначен главным судьей на матч "Спартак" - "Зенит"

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Артем Чистяков получил назначение в качестве главного судьи на центральную встречу пятого тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", сообщатся на сайте РФС.

Помогать ему будут Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков. За работу на системе ВАР будет отвечать Виталий Мешков; ассистент – Сергей Цыганок.

Матч пройдет в субботу в Москве и стартует в 17:30 мск.

Команды неудачно проводят стартовый отрезок чемпионата: "Зенит" занимает восьмое место, набрав 5 очков; "Спартак" - на 11-м месте, 4 балла.

