Ответственный секретарь гослинейки учебников истории: оставляем ученику и учителю возможность самим оценивать события Фото: Сергей Елагин/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Кому принадлежит идея создания единого школьного учебника истории и сколько ей лет, какова эволюция этого проекта, насколько сильно отличаются новые оценки известных исторических событий от устоявшихся – на эти и другие вопросы в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну отвечает ответственный секретарь гослинейки учебников истории, кандидат исторических наук Владислав Кононов.

- В связи с чем возникла необходимость создания единого школьного учебника истории? Кому принадлежит эта идея?

- Это поручение президента, данное еще в 2013 году. Напомню, в ходе "прямой линии" он тогда заявил: "В этом году в список рекомендованных учебников истории вошли 65 учебных пособий - разве это нормально? Некоторые важнейшие вещи у нас знают только специалисты, и это надо исправлять". Процесс его создания шел долго. Шли научные дискуссии, вырабатывались формулировки, специалистами был сформулирован историко-культурный стандарт. Но в конце концов созданием единого госучебника занялось не сообщество в целом, а конкретные люди, три редактора — Владимир Мединский, Александр Чубарьян и Анатолий Торкунов. При этом большую помощь оказало Министерство просвещения и конкретно Сергей Кравцов. В итоге в 2023/24 учебном году вышли учебники для старшей школы (10-11-е классы, 4 книги), в 2024/25 — созданный на их базе трехтомник для учреждений среднего профессионального образования. Наконец, год назад в федеральный перечень были включены подготовленные учебники истории для 5-9-х классов (9 книг). В этом году они поступили в школы, при этом по рекомендации Минпросвещения учебники для 5-7-х классов внедряются сейчас, а для 8-9-х — в следующем учебном году.

- Как проходил процесс создания единого учебника? Кто входил в авторский коллектив, по каким вопросам были спорные мнения?

- Как и любой процесс, он имеет минимум 2 стороны — идейный и технологический. Ведь учебник — это не просто книга, которую написал, расставил картинки и отправил в печать. Он должен нести в себе концентрированную, выверенную информацию. Обладать методическим аппаратом, направленным на усвоение и закрепление знаний. При этом не должен быть скучным. Ну и самое главное — перед тем, как его создавать, была короткая и яркая дискуссия — как же все-таки преподавать и изучать историю? Ее отражением стала программная статья В.Мединского "7 тезисов о том, как изучать и преподавать историю". Очень интересно, рекомендую. Одна из самых важных мыслей — к истории нельзя относиться равнодушно или тем более с презрением. Другой истории нет, как не может быть других родителей. Нужно уважать ее, воспринимать позитивно, при этом вовсе не лакируя и не замалчивая "темные" страницы. Но пытаясь ставить себя на место предков, разбираться — а как бы поступил я, не зная последствий принятых решений

Что касается технологической части, то здесь нет секретов — большой коллектив, более 50 человек. Единое техзадание для стиля текстов, типоразмерам иллюстраций и подписям к ним. Огромную помощь оказал рецензент — академик С.Карпов, многочисленные эксперты трех научных институтов РАН. Что касается спорных вопросов, дискуссий по компромиссным формулировкам — их было очень много. Но так и должно быть

- Оценки каких исторических событий отечественной и мировой истории подверглись наибольшим изменениям? Какой период, на ваш взгляд, оказался самым сложным и противоречивым для правильного восприятия школьниками?

- События и факты не могут подвергнуться изменениям. Они существуют объективно. Измениться с течением времени могут их оценки. Но по большему счету авторы госучебника оставляют возможность делать оценочные суждения самому ученику и учителю. Лишь подталкивая к размышлениям. Например, учебники 90-х представляли распад СССР не просто как историческую закономерность, но не скрывали положительных коннотаций — мол, это было безусловное благо. В госучебнике при рассказе о распаде СССР на первой странице параграфа, в хронологической таблице "Россия" и "Мир" напротив друг друга даны 2 события: Беловежские соглашения и распад СССР, и Маастрихтский договор, которые подписали первые 12 стран Евросоюза. Если распад единого государства у нас — это благо, то почему в то же самое время, с разницей в месяц мы видим абсолютно другую тенденцию? Таких моментов очень много. Главная цель — не выучить многочисленные даты, определения, события, а заинтересовать историей, научиться выстраивать причинно-следственные связи, и бесконечно задавать вопросы — себе, учителю, книгам, фильмам, произведениям искусства и пр. Авторы стремились реализовать именно такой подход к изучению истории.

- Будут ли все российские школы обеспечены в полной мере новыми учебникам к 1 сентября?

- Вопрос скорее к Минпросвещения и региональным министерствам образования. Мы следим, реагируем на сигналы в соцсетях, когда говорят, что в такой-то школе выдали старые учебники. Транслируем коллегам в Министерство, они тут же реагируют, дают объяснения либо необходимые сигналы на места. В целом каких-то заметных сбоев в обеспечении учебниками нет.

- Что станет со старыми учебниками истории, могут ли они быть востребованными или полезными?

- У каждого учебника есть свой срок эксплуатации. Кстати, одним из условий техзадания к гослинейки было обязательное наличие твердой обложки. Это не только правильно с эстетической точки зрения (книга должна воспитывать уже своим внешним видом), но и обеспечивает более длительный срок его использования в школе. Помните, в советских учебниках на последней страничке была таблица — фамилия, имя, отчество, класс? Менее 5 строк, а значит, и 5 лет использования учебника не было. К этому нужно стремиться.