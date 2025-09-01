Исполнительный директор РВИО: платформа "Учителю и ученику" стала частью истории

Виталий Мартынюк рассказал, как профессиональное сообщество смотрит на процесс адаптации единого госучебника истории

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - С 1 сентября в России вводится новая государственная линейка учебников истории для 5-9 классов под редакцией Владимира Мединского, Александра Чубарьяна и Анатолия Торкунова. О том, как Российское военно-историческое общество смотрит на процесс адаптации единого госучебника, какая помощь оказывается учителям истории и учащимся, в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк.

- Виталий Николаевич, на федеральном портале История.рф в числе прочих есть раздел "Учителю и ученику". Каков основной замысел этого ресурса?

- Начну с предыстории. В августе 2023 года в Москве проходили мероприятия, приуроченные к началу нового учебного года. Собралось порядка тысячи учителей. Выступал Владимир Мединский. Напомню, что в это время в школах уже появились единые государственные учебники по истории для 10-11 классов. В ходе дискуссии один из преподавателей сказал: "Владимир Ростиславович, я каждый раз готовлюсь к урокам по Вашим лекциям. Вы не думали над тем, чтобы привязать ваши лекции к урокам?"

Буквально минут через 20 после этого специалисты РВИО уже начали рассортировывать и тематически объединять все ранее созданные видеолекции с параграфами линейки учебников истории с 5 по 11 классы. Задача была выполнена, получилось хорошо, удобно. Идея оказалась правильная, востребованная, и проект развивается уже второй год. Сейчас система "Учителю и ученику" является самым большим электронным каталогом дополнительных материалов к единому учебнику истории с 5-го по 11-й класс. Ее объем составляет более 30 000 материалов.

- Можно ли говорить, что размещенные на платформе материалы дополняют контент единого учебника истории?

- Платформа уже сегодня является мощным подспорьем и учителю, и ученику. Мы, кстати, долго думали над названием. Перебрали несколько вариантов: и "Краткий учебник", и "Видеопомощник". Но "Учителю и ученику", на наш взгляд, отражает содержание максимально. Ученик заходит на портал История.рф, на главной странице через меню выбирает раздел "Учителю и ученику" и перед ним появляется страница с учебниками и весь спектр дополнительных материалов к ним. То же самое можно сказать о преподавателе.

Проект оказался востребованным как для столичных учителей, так и для преподавателей в регионах России, в наших малых городах. Он объединил всех в единое образовательное пространство. От Калининграда до Владивостока, в городах и поселках – все учителя могут воспользоваться единой базой методических пособий, дополнительных материалов для подготовки к уроку: о чем детям рассказать на уроке, что задать на дом, какой видеоролик продемонстрировать или какую статью прочитать.

- Сейчас в наших школах также широко обсуждают проблему искусственного интеллекта, который, по мнению критиков, подменяет самостоятельную работу школьника. Что вы думаете об этом?

- Мы постарались посмотреть на это не как на проблему, а как на решение. Недавно внедрили на портал "Учителю и ученику" ИИ-помощника, дающего достоверные ответы на исторические вопросы на основе линейки государственных учебников по истории. Теперь при нажатии на кнопку "Нужна помощь?" в системе "Учителю и ученику" ИИ дает ответы только на 100% достоверном материале, под которым подписались авторы учебников. Уверен данная функция будет в помощь как преподавателю, так и учащемуся, ведь для того, чтобы найти верный ответ, надо понимать, о чем спрашивать.

- На платформе есть подраздел: аудио-, видео-, письменные. Из чего вы исходили, отбирая материалы?

- В нынешний век быстрого потребления людям важно понимать, сколько времени займет ознакомление с тем или иным материалом. Наши программисты провели аналитическую работу, взяли за основу среднюю скорость чтения "про себя" и напротив каждой статьи поставили тайминг - сколько времени примерно уйдет на чтение: 3 минуты, 5 минут, 8 минут. Интересно, что после введения подобной временной конкретики посещаемость раздела "Статьи" резко повысилась, так как пользователи стали понимать за какое время они освоят материал, теперь они могут планировать свой образовательный график.

Отдельно хочу отметить нашу работу по совершенствованию качества материалов. Мы перечитали, проверили тысячи статей (несколько сотен все же решили убрать с сайта – они были скучно написаны).

- Как бы вы охарактеризовали роль Российского военно-исторического общества в разработке портала?

- Роль РВИО в этом проекте, да и во многих иных крупных проектах военно-исторического направления в России – ключевая. Команда РВИО занималась разработкой, отбором, экспертизой материалов. Пусть команда у нас и небольшая, но очень сильная и содержательная. Это мое мнение, но со стороны - виднее.

- Есть ли у вас какие-то партнерские программы?

- Конечно. В решении такой значимой и актуальной задачи как создание единого образовательного исторического пространства обязательно нужно работать вместе со всеми ведущими организациями просветительского направления – это и Общество "Знание", и Российское историческое общество, и Президентская библиотека, и компания "Стармедиа", "Институт Развития Интернета", ну и конечно, мы благодарны поддержке и содействию Минпросвещения России, а также многих других наших друзей. Сейчас у нас уже более 70 партнеров, которые предоставляют нам контент. Историки анализируют его, проводят экспертизу, распределяют к какому параграфу учебника он относится. Бывает и такое, что материал хороший, но он соотносится не с параграфом, а с темой в целом. Для таких случаев мы сделали сноску - "дополнительные материалы".

- Почему вы все-таки решили дополнить текстовый контент аудио- и видеоматериалами?

- Потому что без аудио и видеоматериалов уже трудно представить нашу жизнь. А у нас задача - заинтересовать детей историей, работать над тем, чтобы они самостоятельно ее изучали. Если им удобно прослушать курс по истории пока они едут в метро, пока гуляют с собакой — вот тебе аудиолекция. А если ребенок любит смотреть видеолекции– у нас огромное количество видеоматериалов, карт, нарезок из фильмов. А после изучения материалов можно проверить свои знания по теме. К каждому параграфу есть проверочный тест. Результаты теста, кстати, сохраняются в личном кабинете и если ученик не доволен итогами, то может подготовиться лучше и пройти тест еще раз. Можно потом сравнить результаты с одноклассниками. Появляется элемент интеллектуального соревнования.

- Они дополняют друг друга?

- Именно так, дополняют, но без жесткой связки. Повторюсь, в проекте "Учителю и ученику" - все очень удобно. Любишь читать - читай. Любишь смотреть - смотри.

- Можно ли считать портал "Учителю и ученику" своего рода методическим пособием для преподавателей и одновременно помощником для учащихся?

- Скорее "Учителю и ученику" — это единый портал проверенных дополнительных материалов для подготовки к урокам – как для преподавателя, так и для учащегося.

Роль учителя, по моему мнению, - главенствующая, он сам решает, как вести урок, а мы помогаем сделать его наполненным и интересным. Все-таки методические пособия предполагают определенный алгоритм, а наш портал не ставит учителю никаких рамок, так как: убежден, все наши преподаватели - профессионалы с большим опытом и стажем.

И еще. Поделюсь с вами эксклюзивом. В новом учебном году у нас на портале "Учителю и ученику" появятся единые презентации по каждому параграфу всей линейки государственных учебников истории (а их – 516), которые учитель сможет демонстрировать в течение урока. Об этом давно просили педагоги с разных регионов России, потому как единые презентации с уникальными материалами позволят, с одной стороны, упростить подготовку к уроку, с другой – сделать его ярким и интересным.

А в следующему году мы планируем подготовить видео-контент к каждому параграфу. Короткие 7-минутные видеоролики – их можно будет предложить учащимся на уроке, а более подробные и продолжительные – для самостоятельного просмотра дома.

- Следующий вопрос: какие проблемы вы предвидите в ходе преподавания истории по единым госучебникам, учтены ли они при создании раздела "Учителю и ученику"? Представлены ли в учебниках альтернативные, конкурирующие точки зрения?

- О проблемах, конечно, лучше было бы поговорить с учителями. На мой взгляд, больших сложностей нет, кроме одной. Для работы с новой линейкой учебников необходимы соответствующие навыки учителя. С этой целью созданы курсы повышения квалификации, в разработке нескольких из них принимали участие создатели учебников, эксперты команды РВИО. Но, подчеркну вновь - наше профессиональное историческое сообщество более чем компетентно для преподавания по новым учебникам.

А что касается конкуренции – в чем она заключалась? В деньгах. Конкурировали не концепции, а издательства, поскольку до недавнего времени, по-моему, до 2024-го года авторские права на учебники принадлежали именно им. Каждое издательство боролось в первую очередь за прибыль. И только недавно появилось обязательное требование: если учебник поступает в систему образования, то права на него должны принадлежать Российской Федерации. Владимиру Мединскому и министру просвещения Сергею Кравцову, которые лично включились в дело создания единых государственных учебников истории, стоило немалых усилий, чтобы отстоять их важность и воплотить это дело в жизнь.