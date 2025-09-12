Михаил Швыдкой: чтобы возродить институт цензуры, надо возродить Советский Союз, а это невозможно

Спецпредставитель президента РФ рассказал о трудностях в трактовке традиционных ценностей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - О том, какие страны могут предоставить гарантии при экспонировании у них российских произведений искусства и как изменился их состав, о перспективах возобновления культурного сотрудничества с США и странами Европы, а также о возможности возрождения института цензуры в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Марии Щеголевой на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур рассказа специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

- Вы уже неоднократно озвучивали перечень стран, которые могут предоставить гарантии при экспонировании у них российских произведений искусства. Не изменился ли этот перечень? Он может быть расширен на страны Лат.Америки? Какие страны залива могут нам гарантировать сохранность и возврат произведений искусства и как может расшириться география выставок?

- Совершенно очевидно, что сегодня этот список, с моей точки зрения, не может быть расширен, а, к сожалению, он даже сужен. Потому что, например, казалось, что есть незыблемые гарантии у всех стран Персидского залива. Но сегодня мы можем говорить только о Саудовской Аравии, об Омане, об Объединенных Арабских Эмиратах, возможно, о Бахрейне. Но туда, где есть угроза военных конфликтов, давать предметы невозможно, это исключено.

Эта подвижность существует и в Латинской Америке, к сожалению, я уж не говорю про африканские страны. Понятно, что есть безусловные защитные механизмы в таких странах, как Марокко, но, тем не менее, даже в странах Магриба (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и Тунис - ИФ) не все так однозначно, поэтому список стран, куда можно давать вещи избирателен и он сужается.

О странах Латинской Америки я бы однозначно ничего не говорил. Идет диалог о возможных выставочных проектах с Мексикой, безусловно, у нас особые отношения с Бразилией в рамках БРИКС. Но это дорого, это сложная логистика. Сейчас открывается новый современнейший музей в Египте и интерес к взаимному обмену, безусловно, существует.

Министерство иностранных дел очень внимательно следит за геополитическим и военно-политическим контекстом, который сегодня существует в мире. И в этом смысле, мы не то, чтобы перестраховываемся, мы не можем идти ни на какие риски, которыми богат современный мир.

Разумеется, 100% гарантии может предоставить Китай и Индия, и идут диалоги постоянные между странами. Н в Индии не так много музеев с хорошим температурно-влажным режимом, поэтому речь может идти об обмене ювелирными изделиями и какими-то другими произведениями искусства.

- Вы высказывали предположение о том, что в будущем может возродиться культурное сотрудничество как с США, так и со странами Европы. По вашему мнению, стоит ли этого ожидать в ближайшей перспективе?

- У нас хорошие отношения с Сербией. И, например, Эрмитаж, пускай и виртуально, но работает там. У нас не в самом высоком профиле, но, тем не менее, есть определенные культурные контакты с Венгрией. Сотрудничество Александринского театра и Венгерского национального театра развивается в последние годы, несмотря ни на какие обстоятельства, также и ряд других театров Венгрии готов приезжать в Россию и принимать у себя российских артистов.

Если говорить о центральной Европе, о Германии или Франции, или Италии, то русские артисты там работают. Часть из них - это релоканты, но часть - это люди, которые живут в России, это прежде всего касается исполнительского искусства. При этом, мы наблюдаем, как во всех европейских странах политизируют эти контакты. Есть так называемые стоп-листы. Например, Мацуева в этом году были готовы принять в Японии и не готовы принять в Греции, что, с моей точки зрения, чистое безобразие.

Этот процесс, конечно, во многом зависит от геополитической ситуации, но он идет, но не на государственном уровне. Мы говорим об отношениях импрессариатов, а не отношениях межгосударственных.

То же самое происходит с Соединёнными Штатами. У нас никогда же не было государственных контактов в сфере культуры. Были определенные программы по культурному сотрудничеству.

Как вы знаете, в Америке все культурные институции имеют скорее публичный или просто частный характер. В последнее время ряд артистов из Америки хочет приехать на концерты в Россию. Это относится, прежде всего, к популярной культуре. И мы не препятствуем этому, мы никогда не закрывались ни от кого. Все произведения, все выступления, которые проходят в рамках нашего законодательства, все возможны здесь. У меня нет большого оптимизма, но и нет мрачного пессимизма.

Дело в том, что русская культура сегодня, особенно культура филармоническая, исполнительская, связанная с академическими формами, такими, как балет, она настолько востребована в мире, что постоянно мы видим, как те или иные импрессарио готовы пойти на определенные риски, чтобы пригласить русских артистов.

Русские музыканты за эти три года дали больше концертов для русской публики, чем когда-либо не было за последние 20 лет. Я повторю: кроме пользы от этого ничего нет.

- Судебные инстанции Нидерландов приняли решение о передаче коллекции скифского золота Украине, в ноябре прошлого года сообщалось, что скифское золото привезли в Киев. Что сейчас известно и известно ли о судьбе коллекции?

- Сейчас создана специальная группа по скифскому золоту во главе которой помощник президента Владимир Мединский, который занимается этой проблематикой. Это непростой вопрос, с моей точки зрения. Правильное предложение - поменять название "скифское золото" на "крымскую коллекцию", что определяет характер наших претензий к зарубежным партнерам, и эта "крымская коллекция" должна, разумеется, быть в Крыму.

- Совсем недавно президент России подписал закон о том, что Минкультуры может не выдавать или отозвать прокатное удостоверение фильму, если он содержит материалы, отрицающие или дискредитирующие традиционные российские ценности. При этом точного понимания, что попадает под эти критерии, нет. По вашему мнению, не приведет это к тому, что представители киноиндустрии будут заниматься самоцензурой?

- Есть, как вы знаете, указ президента, который определяет, что такое традиционно-нравственный ценности, там 17 позиций, но чтобы вычленить это в произведении искусства, требуется какая-то невероятная квалификация. Поэтому, я думаю, что перед любым чиновником, которому нужно будет давать лицензию, будет стоять очень сложная задача. Конечно, я понимаю любого человека, который будет скорее занимать охранительскую позицию.

Есть критерии понятные - мы отстаиваем интересы традиционной семьи, записанные в Конституции, мы отстаиваем интересы демографического развития, у нас есть определённые запреты, связанные с законодательством, потому что мы, всё-таки, живём во время специальной военной операции, есть вещи, которые требуют особо внимательного отношения. Но, повторюсь, перед каждым человеку, который будет решать этот вопрос, будет сложное решение, потому что до конца непонятны последствия ошибки. Вот в чем проблема. А когда человек может лишиться работы или, не дай бог, еще оказаться под судебным преследованием, конечно, он будет дуть на воду.

- В своей колонке, вышедшей в "Российской газете" 1 июля, вы высказали мнение о том. что "нельзя творить, держа на столе указы президента РФ и своды законов (...) Как представляется, было бы куда честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы, а не бюрократы различных ведомств". По вашему мнению, возрождение института цензуры возможно?

- Вы знаете, для того, чтобы возродить институт цензуры, надо возродить Советский Союз, что, я думаю, как вы понимаете, невозможно. Кроме того, там работали совершенно другие механизмы. У нас сегодня, я считаю, достаточно законодательства. Проблема стоит в следующем: карательная цензура, то есть цензура после выпуска произведения в свет, она грозит художнику и административными, и уголовными преследованиями. В этом смысле предварительная цензура, которая, я не могу сказать, что она прекрасная, но она предохраняла от каких-то последствий, административно-уголовных преследований.

- Определены даты проведения следующей церемонии вручения Национальной премии ТЭФИ? Она вновь пройдет в течение двух дней?

- Ближайшие даты - мы проведем ТЭФИ-регион, 2-3 октября. А сама церемония, я думаю, будет весной следующего года. И пройдет она в два, а может даже и в три дня.

- Началось ли уже строительство нового здания театра Мюзикла? Когда оно может принять первых зрителей?

- Наши документы, весь проект по новому зданию, находится на госэкспертизе. Идет работа над ним, и, я думаю, что к концу октября мы получим заключение госэкспертизы, и, если все будет хорошо, в ноябре начнем строительство.