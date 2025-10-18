Алексей Маслов: противостояние Вашингтона и Пекина приобретает стратегический характер

Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова рассказал о "торговой войне" двух стран и ее последствиях

Алексей Маслов Фото: Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - О "торговой войне" между США и Китаем, ее последствиях, в том числе и для РФ, и формировании треугольника РИК (Россия-Индия-Китай) как нового центра силы в интервью обозревателю "Интерфакса" Борису Геворкяну рассказывает директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.

Публикуем первую часть.

- Алексей Александрович, до чего может довести "торговая война" между Вашингтоном и Пекином?

- Сами по себе отношения между этими странами остаются сложными. Они перестали быть простой пинг-понговой политикой – это когда США объявляют какие-то меры, Китай на них отвечает. Теперь этот период прошел, Китай осознал, что у США есть долгосрочная политика давления на Китай. И она остается вне зависимости от того, кто руководит Белым домом. Меняется только тактика, а стратегия остается той же – давление.

- Чего же добиваются американцы – устранения Китая как конкурента?

- Для Вашингтона речь идет прежде всего о торпедировании модели экономического развития Китая за пределами Азии. То есть максимальное ограничение роста Китая. Сейчас США изменили политику - если раньше давление шло именно в политическом плане, в частности, использовался фактор Тайваня, Синьцзяна и Тибета, то сегодня все перешло в область экономического прессинга. Это вообще характерно для Трампа.

- Как можно задушить экономику КНР, которая выглядит неубиваемой?

- США поняли, что короткой атакой ограничиться невозможно, и выстроили целое эшелонированное наступление на Китай. Главная задача – показать неустойчивость экономической стратегии Пекина, отвести или отделить от Китая его ближайших союзников по экономической модели, прежде всего от стран Азии. Долгое время США также пытались противопоставить Индию Китаю. И, конечно же, нарушить баланс отношений между Россией и Китаем.

- А что же Пекин может противопоставить этому давлению?

- Китайская позиция изменилась - она стала значительно более жесткой. Если раньше китайцы ограничивались лишь заявлениями, то сейчас они предпринимают жесткие шаги. Из этой серии как раз меры по контролю за редкоземельными металлами и последовавшее ответное обещание повысить на сто процентов пошлины "сверх существующих". Кстати, Китай в течение нескольких лет намекал прямо или косвенно, что он может использовать этот рычаг. Например, Си Цзиньпин посещал заводы по производству редкоземельных металлов, и это широко освещалось в прессе. Но США этот месседж не услышали.

Кроме того, Китай стал переносить торговую активность на другие регионы. Ведь долгое время США были основным торговым партнером Китая по всем позициям. А сейчас страны АСЕАН опередили совокупно США и ЕС. Плюс ко всему, Китай начинает переориентироваться на рынки Австралии, Бразилии. Одним словом, Китай заметно диверсифицирует свою экономику, понимая, что США партнер в данном случае ненадежный.

- Тут, наверное, надо вспомнить и отказ от доллара как мировой валюты?

- Китай действительно начал активно обсуждать альтернативные виды платежей вне доллара. Для этого используются прежде всего площадки БРИКС и ШОС. И здесь тоже есть заметное изменение позиции Пекина.

Главная же перемена в американо-китайских отношениях – это открытая критика США в китайской прессе, что раньше было почти невозможно. То есть все время говорили о некоей "третьей стороне", но США по имени не назывались.

- Иными словами, стороны не готовы к уступкам и готовы идти до конца?

- Китай, судя по всему, перестроил свои позиции и сейчас будет вести жесткое противодействие США. И это главное, пожалуй, изменение с 2020 года. Тогда Пекин пошел на большую сделку, во время первой итерации Трампа, и согласился для выравнивания торгового баланса закупать у США дополнительно продукции более чем на 200 млрд долларов. Но баланс так и не изменился, у Китая по-прежнему большой профицит. Зато стало ясно, что США при помощи торговых мер пытаются вообще ограничить влияние Китая.

- Но ведь есть же определенная зависимость Китая от американских технологий?

- В том-то и дело, что Китай резко сокращает отставание от США в области технологий. Например, несколько недель назад Huawei заявил о том, что начинает выпускать микрочипы, аналогичные и даже превосходящие микрочипы Nvidia. То есть Китай перестает быть зависимым от США в плане генерирования моделей искусственного интеллекта.

- Конфронтация двух сверхдержав ограничивается только торгово-экономическими мерами?

- Противостояние Вашингтона и Пекина приобретает стратегический характер, оно лишь выражается через торговые отношения. В реальности же оно имеет очень глубокую основу. Китай впервые за многие годы выдвинул некую альтернативу американской концепции "мира, основанной на правилах". Китай стал говорить про глобальное управление, и, кстати, hоссийский лидер также начал использовать это выражение во время саммита ШОС в сентябре этого года.

- Как все-таки ответит КНР на стопроцентное пошлин со стороны США?

- У Китая здесь много рычагов. В первую очередь, это огромный объем американского бизнеса в Китае - речь о нескольких сотнях компаний. И пока китайцы никаких мер по ограничению их деятельности не предпринимают. Не следует забывать и об американских активах - здесь также Китай пока соблюдает нейтральный статус.

Думаю, Пекин не будет, как обычно, отвечать "плевком на плевок". Он выстраивает большую композицию: например, усиливает взаимодействие с Индией. Скорее всего, будет активно развивать отношения со странами Юго-Восточной Азии. И в этом смысле Китай не будет опять играть в пинг-понг.

- Что дает нашей стране усиление конфронтации между США и Китаем, есть ли тут какие-то плюсы или минусы?

- К этому вопросу надо подходить очень здраво. То есть, если у Китая ухудшаются отношения с США, это не означает, что весь потенциал сотрудничества автоматически должен пойти на Россию. Например, несмотря на заметное падение торговли между Китаем и США, мы не видим увеличения аналогичного объема торговли между Китаем и Россией. Наоборот, у нас в этом году есть некоторое падение. Также многие технологии, которые предназначались для взаимодействия с США, не пошли на Россию.

- Но ведь очевидно, что, когда тебя прессуют по всем фронтам, ты вынужден искать союзников?

- Естественно, Китай становится ближе к нам, потому что давление на Китай огромное. И ему нужны партнеры, в том числе по стабильным закупкам нефти, газа и сельхозпродукции. Здесь Россия все обязательства четко выполняет.

Плюс к этому, конечно, у нас все больше и больше совпадают позиции по глобальному видению проблем, которые касаются развития мира. В том числе многополярности, и вопросы, связанные с международными отношениями. И в этом смысле нам лучше, и мы здесь в выигрыше. Но в целом мировая экономика настолько взаимозависима, что здесь проигрыш может быть вообще у всех стран.