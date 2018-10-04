Михаил Решетников: психоанализ противоречил всей идеологии советского периода

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Российскому психоанализу, вернее, первому, созданному еще в СССР, психоаналитическому обществу исполнилось 30 лет. Сейчас уже мало кто помнит, что в советский период были репрессированы три направления современной науки: генетика, кибернетика и психоанализ, которые якобы противоречили марксизму. Но если первые две в 60-х годах прошлого века все-таки были реабилитированы, то психоанализ – оставался под запретом до конца 80-х.

Специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов беседует на эту тему с президентом Российского отделения Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии профессором Михаилом Решетниковым.

- Затронем немного историю. Долгое время психоанализ, родоначальником которого является Зигмунд Фрейд, в Советском Союзе был под запретом, и никто им не занимался.

- Сказать, что никто не занимался, будет не совсем верно. Я бы сказал, что он был в некотором полуподпольном состоянии. К нашему счастью, в отличие от фашистской Германии, где книги Фрейда публично сжигались, у нас с ними поступили более гуманно: они были переданы в спецхран, и получить доступ к ним все-таки было можно - по специальному разрешению. А я сказал "полуподпольно" потому, что были смельчаки, которые делали фотокопии этих книг, правда, размером 6х9 см. Читать приходилось с лупой, а если у кого находили такую запретную литературу, это было чревато серьезными неприятностями.

- И, все-таки, почему психоанализ так долго не признавался?

- Потому что он противоречил всей идеологии советского периода. Психоанализ был исходно ориентирован на свободную, самостоятельную и критически мыслящую личность. А как вы понимаете, этот тип личности был, мягко говоря, не востребованным. С наступлением периода Перестройки и провозглашенным новым лозунгом "Разрешено все, что не запрещено", к психоанализу начали "поворачиваться", выражаясь строчками Маяковского, "крестьян заскорузлые сердца!"

Все началось в 1988, в Москве, на Арбате. Здесь мой выдающийся коллега и старший друг, профессор психиатрии Арон Белкин первым в СССР заявил о том, что нужно и пора создавать психоаналитическое общество.

Перестройка перестройкой, но страх был еще у всех "в крови". Когда мы как-то обсуждали с проф. Белкиным в центре психо-эндокринологии на Арбате проблемы будущего общества, к нам зашел главный психиатр Минздрава проф. Владимир Рожнов. Он симпатизировал психоанализу, и даже читал лекции по психоанализу, предваряя их всяческими ругательными словами о Фрейде и его теории. Но он был не только ученым, но и советским чиновником. Что он сказал о нашей инициативе: "Ребята, а не спешите ли вы? Вас ведь всех еще пересажают...".

Страх был. Мы помнили о судьбе наших предшественников в 20-е годы: кто-то закончил свои дни в Бутырской тюрьме, кто-то сменил сферу деятельности, а кто-то был вынужден бежать из страны.

- И, все-таки, уже начинался другой период в жизни страны, и для психоанализа открылась "столбовая дорога"?

- Если бы... Все было сложнее. Хотя в 1989 уже появилось второе психоаналитическое общество – в Ленинграде.

А в 1990 в процессе одной из встреч академик Дмитрий Лихачев поддержал мое предложение о возрождении Российского Института Психоанализа, который был закрыт в 20-е года. Более того, настойчиво посоветовал делать это именно сейчас. В 1991 нам удалось реализовать этот замысел. Но противников психоанализа, который по-прежнему именовался "буржуазной реакционной теорией", было множество. Нас клеймили всяческими словами со всех сторон. И тогда академик Лихачев выступил с новой инициативой. Он предложил обратиться к президенту страны с просьбой о реабилитации психоанализа, и вызвался сам подготовить такое письмо. В этом письме этот выдающийся ученый даже как бы принимал часть вины за репрессии психоанализа на себя. Он писал президенту страны Борису Ельцину: "Я был невольным свидетелем репрессий российских психоаналитиков, а это были очень приличные люди".

В конце письма он отметил, что поскольку запрет психоанализа исходил от первого лица государства, то и его реабилитация должна осуществляться на том же уровне. Письмо, как не странно, дошло, и появилось поручение президента о подготовке указа о реабилитации психоанализа. Но, оказалось, что никаких официальных документов о его запрете нет. Все делалось негласно. Поэтому указ, который был выпущен в 1996 году, был не о реабилитации, а "О возрождении и развитии философского, клинического и прикладного психоанализа". Академик Лихачев оказался прав: отношение к психоанализу сразу изменилось. Но это было только началом пути... Одно дело подготовить указ, а другое дело – поднять реальный университет и создать реальное профессиональное сообщество.

Конечно, 70 лет запрета не прошли бесследно, и мы обратились за помощью к нашим зарубежным коллегам. Это был романтический период "братания" с Западом, причем – с обеих сторон. За первые 10 лет нас посетили более 400 западных коллег с лекциями, семинарами, "круглыми столами", и привезли сотни ранее неизвестных нам книг. Мы им бесконечно благодарны.

Но, как они не старались, мы не согласились следовать их консервативной, почти монастырской системе подготовки специалистов. И когда они поняли, что мы не будем создавать у себя английский, французский или американский психоанализ, что он будет исходно русским, они тут же утратили к нам интерес. Это были своеобразные санкции с лишением нас всех интеллектуальных "кредитов" и доступа в их западные психоаналитические клубы.

Это было печально, но в целом оказалось позитивным фактором: в итоге сформировалась российская школа психоанализа. В 2014 нами был выпущен российский учебник по психоанализу, а в прошлом году он был уже переведен на английский и издан в Вене. Причем, в объявлении о выпуске венского издания наши зарубежные коллеги отметили, что это "самый понятный из всех ныне существующих учебников психоанализа"...

Одним из наших главных достижений считаю создание одного из самых авторитетных профессиональных сообществ современной России, которое объединило психоаналитиков из более, чем двадцати сообществ во всех крупных мегаполисах нашей страны.

Через 15 лет после создания нашего психоаналитического общества в Европе была учреждена Европейская Конфедерация Психоаналитических Психотерапий, и мы вошли в состав этого европейского профессионального сообщества, как его самая крупная часть.

- Сотрудничество с Европой идет гладко и на равных?

- Не совсем, конечно. С Европой что-то происходит на всех уровнях. Есть трудности взаимопонимания в некоторых вопросах, иногда даже попытки обесценивания российской психоаналитической составляющей. Естественно, спорим, убеждаем, но мы уже не младшие партнеры, и хорошо осознаем, что российский психоанализ существует и является реальной составляющей европейского психоанализа.

- Как широко распространен психоанализ в России сегодня?

- К сожалению, развитие этой сферы знаний и практики, как говоря, оставляет желать много лучшего. У нас огромный кадровый дефицит психотерапевтов всех специальностей. А кадры растут в этой сфере медленно. На подготовку одного квалифицированного специалиста уходит, как минимум, 4-6 лет. За прошедшие годы мы подготовили всего около пяти тысяч высококвалифицированных аналитиков, которые создали в России и за рубежом более 100 психотерапевтических центров. Потом эти центры объединились в единую организацию – Национальную Федерацию Психоанализа, с едиными требованиями к профессиональной подготовке, с единым Этическим кодексом. И уже затем мы вошли, как уже упоминалось, в Европейскую Конфедерацию Психоаналитических Психотерапий.

- 30 лет – срок немалый. Можете ли перечислить самые важные достижения?

- Я уже называл количество новых психоаналитических центров. 100 центров – это огромное достижение. Особенно, если учесть, что количество кабинетов врачей-психотерапевтов за последние годы снизилось на 200. Да и всего у нас в стране около 1400 врачей-психотерапевтов. Но главное даже не это. Психоанализ постепенно обретает положение реального научного направления. За 30 лет подготовлено более 80 кандидатов и докторов наук в сфере психиатрии, психотерапии, философии… Психоанализ преподают во всех ведущих университетах России. Издано более 150 классических психоаналитических работ и более 100 наименований книг и монографий по современному психоанализу общим тиражом более миллиона экземпляров.

Мы издаем полное собрание сочинений Фрейда (уже в работе 10-12 тома). Продолжается издание журнала "Теория и практика психоанализа", действует Восточно-Европейский Институт (Университет) Психоанализа, где работают более 70 высококвалифицированных преподавателей, и учится более 1200 студентов из России и других стран (основателем и бессменным ректором этого университета является профессор Решетников – ИФ).

В современном российском психоанализе широко известны имена наших ведущих специалистов, таких как доктор психологических наук, профессор Елена Змановская, доктор философских наук, профессор Нина Савченкова, кандидат психологических наук Юрий Баранов, кандидат психологических наук Дмитрий Рождественский, кандидат медицинских наук Андрей Куликов и десятки других.

Хочу с гордостью сообщить также, что в нашей организации в качестве почетных членов значатся такие выдающиеся коллеги, как профессор Хорст Кэхеле (Германия), профессор Вамик Волкан (США), профессор Джейн Хейнц (Великобритания), профессор Александре Непомиасчи (Франция). Они внесли весомый вклад и в формирование современного российского психоанализа.

И еще: наши специалисты являются регулярными участниками теле- и радиопередач практически на всех ведущих центральных и региональных каналах. Учитывая огромное количество всяческих колдунов, прорицателей и целителей, одной из наших важнейших задач является повышение психологической и психотерапевтической культуры населения.

Эпилог

Когда готовился этот материал, пришло сообщение из Министерства Юстиции о том, что Российское отделение Европейской Конфедерации Психоаналитической Психотерапии теперь прошло перерегистрацию и теперь значится как Национальный Форум Психоанализа. При этом оно по-прежнему является российским национальным отделением ЕКПП.

- Чем вызвана необходимость перерегистрации этой общественной организации?

- Ранее ЕКПП-Россия входило в Европейскую Конфедерацию без образования юридического лица в России. Это не нарушало законы РФ, но фактически, это означало, что организация находится под австрийской юрисдикцией.

Сейчас мы прошли перерегистрацию в Минюсте России в качестве Национального Форума Психоаналитиков, который остается российским отделением ЕКПП. Вместе с тем в своей деятельности форум руководствуется российским законодательством. В современной ситуации это естественный и логический шаг.