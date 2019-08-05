CFO Polymetal: банки и институциональные инвесторы выделяют все больше денег под "зеленую" тему

Максим Назимок рассказал о текущих финансовых и производственных задачах и перспективах диверсификации

CFO Polymetal Максим Назимок Фото: Пресс-служба Polymetal

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - "Устойчивое развитие", "зеленое финансирование" и другие пришедшие из-за рубежа понятия в российском инвестиционном сообществе долгое время считались чем-то вроде необязательной дани моде. Однако в последнее время целый ряд компаний сумели воспользоваться этой теоретической, казалось бы, повесткой в сугубо прикладном смысле, снизив стоимость привлекаемых заимствований за счет "устойчивой" и "зеленой" темы. Одним из пионеров на этом пути был Polymetal, крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Как строятся отношения компании с банками и инвесторами, о текущих финансовых и производственных задачах и перспективах диверсификации Polymetal в интервью "Интерфаксу" рассказал CFO Максим Назимок.

Денежные потоки

- Polymetal недавно опубликовал операционную отчетность за первое полугодие. Насколько менеджмент доволен результатами?

- Операционные результаты хорошие. Очень радует Кызыл, который превышает проектные параметры по производительности и содержанию. Взгляд на годовые цифры в целом позитивный, есть шанс превысить прогноз. Что касается финансовых показателей за первое полугодие, ожидаем традиционно относительно низкий cash flow. Но это нормально, так как нашему бизнесу свойственна сезонность: авансовые закупки дизтоплива в начале года, отставание продаж от производства на Майском, сезонность производства на Светлом.

- Какие задачи стоят перед Polymetal в плане управления долговым портфелем?

- Мы поднаторели в привлечении дешевых банковских денег. У нас достаточно простая стратегия, без публичных инструментов, и мы продолжаем ее придерживаться. Сейчас работаем на удлинение сроков портфеля, чтобы обеспечить большую стабильность, не зависеть от колебаний на финансовых рынках и геополитики, когда нужно рефинансировать большую сумму. Стараемся сглаживать по годам наш профиль рефинансирования.

На подходе несколько сделок в рамках рефинансирования кредита Сбербанка на $400 млн. По объему лимита мало кто может конкурировать со Сбербанком, поэтому замещаем кредит несколькими более мелкими сделками. Одна уже случилась, еще одна-две запланированы на начало сентября. Пытаемся договариваться на сроки погашения 7 лет или даже больше.

Начинаем также смотреть на более экзотичные варианты. Анализируем, что могут предложить фонды развития (тот же ФРДВ, например), банки развития, смотрим на "зеленые" опции. В прошлом году у нас был первый успешный опыт кредита с привязкой к рейтингу в области устойчивого развития. Сейчас занимаемся более сложной сделкой, где ставка будет привязана к конкретным показателям по экологии, безопасности, социальным обязательствам.

В целом есть желание и дальше развивать "зеленую" тему, так как денег под нее, под устойчивое развитие институциональные инвесторы и банки выделяют все больше.

- С фондами и банками развития возможно проектное финансирование?

- Классического проектного финансирования у нас нет, так как проект, который мы полностью консолидируем, бессмысленно финансировать сложными инструментами, с огромным объемом гарантий и обязательств. Ведь мы и так можем привлекать под риск Polymetal длинные деньги под 4% с небольшим.

- Кстати, как изменились ставки в последнее время?

- В августе 2018 года был резкий скачок по ставкам у госбанков, и это повлияло на весь рынок, в течение осени этот тренд продолжался. Но начиная с зимы, когда мы активизировали переговоры по потенциальному рефинансированию, ставки заметно снизились. И сейчас мы занимаем даже чуть дешевле, чем кредит, который рефинансируем.

- "Распродажа" непрофильных активов (в том числе попытки продать Ведугу) связана с желанием снизить долговую нагрузку?

- Когда мы начинали процесс, это было продиктовано желанием избавиться от непрофильных активов: приобрели крупные проекты развития и на мелкие уже не хотим отвлекаться. Продажа Капана в Армении в том числе этим и была обусловлена.

Ведугу, когда мы начали поиск покупателя, рассматривали как непрофильный актив. Сейчас, после переоценки запасов и с учетом продолжающейся геологоразведки, все не так очевидно. За хорошую цену, наверное, будем готовы продать, но ждем результатов геологоразведки. Если месторождение пройдет определенный порог по размеру, будет смысл задуматься, не оставить ли его себе. Сейчас везем руду с Ведуги на переработку на Варваринское в Казахстан, а оттуда концентрат на Амурский ГМК. Это колоссальное плечо транспортировки, которое давит на экономику. Поэтому, если порог по размеру будет пройден, логичнее строить фабрику на месте, производить концентрат и напрямую отправлять его на АГМК.

При этом продолжаем переговоры о продаже. Есть два объективных интересанта, которые в силу территориального расположения могут не строить фабрику на месте, а вывозить руду на собственные мощности. Но мы рассматриваем не только вариант продажи 100%. Потенциально готовы рассмотреть СП, когда партнер вносит капитал на capex.

- Кому принадлежит блокпакет Ведуги?

- Физлицам, и для них это однозначно финансовая инвестиция. Они будут готовы выйти вместе с Polymetal. В общем случае, не говоря конкретно о Ведуге, когда имеем в виду СП, речь больше о финансовом участии со стороны потенциального партнера.

- Polymetal раскрывает свои прогнозы на несколько лет вперед. Что должно случиться, чтобы мы увидели изменение прогнозов по capex, производству, издержкам?

- По издержкам вообще, наверное, только движение валютных курсов. Даже дизтопливо занимает не настолько большую долю в затратах, чтобы сильно на них повлиять. В случае с capex это должны быть очень сильные макроколебания, так как все, что мы строим, устойчиво к изменению цен. Аналогично и по производству, так как сейчас работаем на всех фабриках в режиме полной загрузки.

- Какие прогнозы по ценам и курсам валют компания закладывает в планы?

- На этот год сохраняем прогноз $1200 по золоту и $15 по серебру, курс 65 рублей за доллар. Золото сейчас значительно лучше ожиданий, серебро слегка лучше, рубль в рамках незначительной погрешности. Пересматривать цены даже для оценки запасов и ресурсов не будем, потому что хотим остаться консервативными. Бюджетные цены на следующий год определим в конце третьего квартала.

- Как меняются издержки и финансовый результат при колебании курса?

- При текущем объеме производства изменение курса на 1 рубль - это плюс-минус $10 млн к годовой EBITDA. В локальных валютах, рублях и тенге, выражено примерно 60% наших операционных затрат. Самая большая статья - зарплата, а также всевозможные сервисные услуги, подрядчики, расходные материалы. Дизтопливо идет особняком, там нет прямой взаимосвязи ни с рублем, ни даже прямой зависимости от колебаний биржевых цен на нефть.

- Компания пересмотрела дивидендную политику в пользу регулярных дивидендов, что должно измениться, чтобы встал вопрос спецдивидендов?

- Мы потому и пересмотрели дивидендную политику, чтобы сделать выплаты максимально предсказуемыми, а большая часть денежного потока распределялась через регулярные дивиденды. Специальные дивиденды - это что-то, что не заложено в ожидания: незапланированные скачки цен либо прибыль от продажи месторождений. Поступлений от сделок, скорее всего, в этом году мы еще не увидим. Все сделки, которыми сейчас занимаемся, в ранних стадиях. По ценам все очень позитивно. Если они сохранятся, и распределение денежного потока через регулярные дивиденды оставит значительный свободный денежный поток, можно будет внимательнее смотреть на специальные. Но есть еще задача снизить уровень долговой нагрузки. Мы стремимся к 1,5x net debt/EBITDA и пока этого уровня не достигли, наверное, чуть преждевременно обещать спецдивиденды. Волатильность по ценам сейчас сильная, поэтому нужно смотреть, что будет к концу года.

- Polymetal пользуется прямым доступом на денежный рынок "Московской биржи"?

- Мы зарегистрировались, но активно не пользуемся. Не держим большие остатки средств на счетах, объем свободных рублевых денег для размещения крайне небольшой. Если образуется стабильный излишек, тут же направляем его на погашение короткой части долга.

Торговлю драгметаллами они тоже запустили. Но условия у банков все равно несколько лучше, некоторые банки по-прежнему закупают золото с премией к LBMA.

- ЦБ с мая покупает золото с дисконтом к LBMA. Это как-то влияет на недропользователей?

- ЦБ решает две противоположные задачи. С одной стороны, пополняет свои запасы, а закупает он много. С другой, дисконт - это попытка стимулировать экспорт. Сам дисконт незначительный. Наверное, банки это учитывают при принятии решений, но мы пока не увидели изменения условий со стороны коммерческих банков.

- Polymetal рассматривает возможность воспользоваться хеджем?

- Во-первых, хедж стоит денег. Во-вторых, ошибочно думать, что это 100%-ная защита от риска, ведь можно не угадать с ценой и ошибиться с контрагентом. И третий момент, мы публичная компания, и инвесторы покупают наши акции в том числе для того, чтобы получить прибыль от изменения цены золота. Хеджируясь, ты эту возможность естественным образом ограничиваешь. Хедж - достаточно сложный продукт, а мы не хотим избыточной сложности в бизнесе. У нас был не самый лучший опыт с серебром, и мы пришли к строгой политике неиспользования хеджирования. Ежегодно даже выносим это на совет директоров, обсуждаем и каждый раз подтверждаем.

Единственное, где мы начали заниматься управлением риском, это процентный риск. Но пошли не через хедж, а через фиксацию процентных ставок в сделках с банками. Сейчас в нашем портфеле отношение кредитов с фиксированной и плавающей ставкой 50 на 50. Считаем, это оптимально. Как раз, похоже, прошла фаза роста процентных ставок, и плавающая вновь становится привлекательной. А в 2017 году, когда начинали фиксироваться, это решение помогло заметно сэкономить.

Продуктовый портфель

- Есть уже понимание, какая доля концентрата Polymetal по итогам этого года отправится на экспорт, какая будет переработана на АГМК?

- Как минимум 50% с Кызыла в этом году пойдет на АГМК, может, чуть больше. Майское в части концентрата будет пока работать на экспорт, так как по экономике его продукция вытесняется с АГМК: выгоднее переработать у себя Кызыл, а большую часть Майского отправить на экспорт. Сейчас мы ограничены мощностью АГМК, и так будет до запуска второй очереди комбината. Если все пойдет по плану, вторая очередь на 90% будет загружена собственным концентратом, оставшиеся 10% постараемся заполнить сторонним сырьем.

- Есть ли подвижки по проекту в Совгавани?

- Идет концептуальная проработка проекта и выделение земельного участка (мы недооценили, насколько это затяжной процесс).

- Чем кончились переговоры с Минпромторгом по поводу запрета на экспорт концентратов? Насколько жива эта идея?

- Переговоры очень конструктивные, никто не будет принимать каких-то радикальных мер и рубить с плеча. Дьявол всегда в деталях, и над ними сейчас как раз и работаем. Рациональное зерно в инициативе в целом есть. Другое дело, что можно качеством исполнения обрубить сук, на котором сидишь.

- Я еще хотела поговорить о проектах в других металлах. Насколько динамика последнего времени по ценам на платину и палладий влияет на экономику проекта Викша?

- Основной металл Викши как раз палладий, поэтому наблюдавшийся в последнее время рост цен нам в плюс. Но проект по-прежнему в достаточно ранней стадии. Пока мы в долгосрочный прогноз по производству до 2023 года его включать не готовы, потому что даже мощность фабрики еще не ясна. Намерены защищать запасы в ГКЗ в этом году и идти дальше в поиске оптимальной технологии.

- Насколько технология отличается от золота?

- Не глобально, но настолько, что у нас здесь нет собственной мощной компетенции. Поэтому не исключаем даже привлечение стратегического партнера, кого-нибудь из иностранцев, кто специализируется именно на переработке. Месторождение вообще уникальное: оно большое, не очень высокое содержание по сравнению с ключевыми южноафриканскими проектами, но открытая добыча и коэффициент вскрыши едва ли не 1/1. Плюс расположение - Карелия, где все близко: энергосети, дороги.

- Остался ли у Polymetal интерес в алмазах?

- Это был эксперимент. Геологоразведка потенциал не подтвердила.

- А в редкоземельных металлах?

- Пока мы обозначили для себя стратегический интерес к этому commodity. Бум электрического транспорта является драйвером в том числе и для редкоземельных металлов. Плюс есть интересная особенность: в большинстве редкоземельных металлов Китай - монополист, соответственно, возможны еще и рыночные disruptions. Поэтому считаем саму по себе группу металлов интересной. Компетенции, к тому уже, в значительной части будут схожи.

- А потенциальный объект есть?

- Есть. Но пока в мыслях.

- Крупный?

- Был бы мелкий, мы бы не заинтересовались. Логика пока такая: сделать сначала небольшие вложения с длинным горизонтом, возможно, зайти как миноритарий.

Налаженные связи

- Отношение инвесторов к российским компаниям, в частности - добывающим, как-то меняется?

- Если взять за точку отсчета весну прошлого года, все сильно выправилось. Практически нет вопросов по поводу санкций, геополитики. Те инвесторы, которые приходят на встречи, видимо, комфортны с российскими рисками, их больше интересуют фундаментальные показатели компании. Мы рассказываем им про АГМК, про Нежданинское, про дивиденды и сделки, про уровень долга, а геополитика почти не возникает как тема. В целом Polymetal за годы заработал хорошую репутацию с точки зрения корпоративного управления, мы предсказуемы, и всем это нравится.

- Новые регуляторные правила MiFID II как-то влияют на работу IR-департамента компании?

- Больше необходимо делать самим, а компетенции выстраивать именно в investor targeting. Уже два road show организовали своими силами, не привлекая брокеров. Расходы сейчас сместились с инвесторов на компании, банки потеряли источник комиссий за встречи. Функции аналитиков и корпоративных брокеров сейчас берут на себя либо платные посредники, либо ты сам выстраиваешь компетенцию, то есть все равно инвестируешь. И если в больших фондах как были собственные аналитики, которые сами строят модели, так и остались, то для маленьких инвесторов, которые раньше могли покупать аналитические отчеты и не создавать собственный research, это реальная проблема.

- Как сейчас строятся отношения Polymetal с "Открытием"?

- Как с любым другим институциональным акционером. При этом с "Открытием" как с банком у нас конструктивные отношения и продолжающийся бизнес: делаем кредитную линию, торгуем драгметаллами.

- Какие законодательные инициативы компания лоббирует или просто отслеживает?

- Хорошо, что ввели заявительный принцип на P1 и P2 на Дальнем Востоке. Это очень важно, потому что еще немного и совсем исчерпаем запасы советской геологоразведки.

Есть еще одна инициатива, которая, надеемся, получит развитие, это выведение горных работ из-под законодательства о градостроительной деятельности. Сейчас для начала горных работ необходимо проходить те же процедуры, что и для капитального строительства. Но документы, которые нужны для строительства и ввода в эксплуатацию здания, на карьер получить вообще невозможно - к добыче полезных ископаемых они неприменимы. В идеале все строительные разрешительные процедуры должны быть в градостроительном кодексе, а для горных работ - в законодательстве о недрах. Работаем в данном направлении в рамках отраслевой коалиции, так как это важно для всего майнинга.

- Сейчас очень много законодательных инициатив в налогах: НДС на инвестиционное золото, НДФЛ на доходы по обезличенным металлическим счетам и так далее.

- В налоговой части для нас более важная тема - трансфертное ценообразование. Мы достаточно активно торгуем концентратами, а этот рынок, в отличие от золота, не такой прозрачный, ценообразование здесь гораздо сложнее. Но в этом вопросе никак на законотворчество влиять не пытаемся, просто качественно готовим документы.

- Помните, была еще инициатива по региональному геологическому изучению. Я так понимаю, ни во что она не вылилась. А как, по вашему мнению, это должно работать?

- В идеале - прийти к канадской или австралийской модели, когда относительно легко взять участок, получить лицензию, но если ты ничего не нашел, будь любезен его вернуть.

- Как строится работа с юниорами?

- Хотим попробовать это как бизнес-модель. Начали проекты на Таймыре, на Чукотке, будет еще, скорее всего, юниорный проект в Казахстане. В классическом виде юниорного рынка, как в Канаде, у нас нет. Polymetal, по сути, пытается сейчас быть венчурным фондом.

Юниоры - это, как правило, идеи, но без базовых финансовых знаний. Поэтому используем тщательный отбор, проводим целый внутренний конкурс. Компании презентуют свои проекты без каких-либо обязательств с нашей стороны, мы их всесторонне смотрим - геологи, производственники, экономисты, все пытаются понять, что из этого может выйти. И только после этого начинаем структурировать сделку. И структурируем ее так, чтобы сразу не заходить большим объемом инвестиций, а выделять средства постепенно. Если по итогам полевого сезона результат нас устраивает, продолжаем финансировать, если нет - расстаемся. Классическая венчурная модель.