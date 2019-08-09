Сергей Фоменков: рост цен на электроэнергию убивает сегмент дешевых тепличных овощей

Вице-президент по стратегии и маркетингу "Эко-Культуры" рассказал о диверсификации бизнеса и проектах в новых странах

Сергей Фоменков Фото: Пресс-служба

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Производителей овощей считают одними из главных бенефициаров ограничений импорта, которые вводила Россия в последние годы - от продэмбарго до запрета поставок из Турции. Тепличным бизнесом начали интересоваться непрофильные инвесторы (например, "Ренова" Виктора Вексельберга или "Гринхаус" семьи Романа Абрамовича), Минсельхоз рапортует о новых рекордах. По прогнозу министерства, производство тепличных овощей в РФ в этом году вырастет до 1,3 млн тонн, прибавив более 200 тыс. тонн к рекорду прошлого года.

Между тем, один из крупнейших игроков в тепличном бизнесе - агрохолдинг "Эко-Культура" - планирует заняться другими проектами, в том числе далекими от производства овощей, как, например, глубокая переработка зерна или производство кондитерских изделий. В профильном же бизнесе компания планирует новые проекты за пределами России. Согласно новой стратегии развития, которую "Эко-Культура" утвердила в прошлом году, совокупные площади ее тепличных комплексов по производству овощей в России, Казахстане, Узбекистане и Китае в 2024 году превысят 1 тыс. га, а годовой объем продукции - 600 тыс. тонн. Также в планах "Эко-Культуры" - занять 30% на российском рынке тепличных овощей.

О диверсификации бизнеса и проектах в новых странах рассказал в интервью "Интерфаксу" вице-президент по стратегии и маркетингу "Эко-Культуры" Сергей Фоменков.

- На каком этапе реализации стратегии компания будет находиться в 2019 году? Как вырастет площадь теплиц?

- В октябре 2018 года мы разработали стратегический план развития на ближайшие пять лет, с вектором на десятилетие. Собственно говоря, это было время, когда мы изучили рынок, посмотрели наши возможности, немного улучшили качество команды и заявили о таких амбициозных планах.

Мы вводим в эксплуатацию строящиеся тепличные очереди, и у нас более 200 гектаров будет суммарно к концу этого года.

Я думаю, можно сказать, что по итогам 2019 года мы соберем более 100 тыс. тонн урожая. Когда мы посеем и высадим овощи на новых комплексах, то урожай мы начнем получать в увеличенном объеме только с октября.

Компания находится на новом цикле, мы активно развиваемся, совершенствуем технологии в имеющихся тепличных комплексах, строим новые, смотрим диверсификацию в смежной отрасли, например, в глубокую переработку зерна, также принялись за реализацию нового садового проекта. В поле интереса производство ягод, осваиваем другие регионы - это Китай, Узбекистан, Казахстан. То есть, все идет своим чередом - так, как мы наметили в плане стратегического развития, так, как согласовали с нашими инвесторами.

Сейчас мы активно работаем с узбекскими производителями, где часть комплексов берем под свое агротехническое сопровождение, и мы уверены в этой продукции, она соответствует всем стандартам качества, принятым в России. Эти томаты мы будем везти в Россию - уже сейчас мы сделали первую поставку, сертифицировали продукцию, которая выпускается под нашим агротехнологическим сопровождением.

- Почему было принято решение начинать проекты за пределами России?

- В Узбекистане очень благоприятный инвестиционный климат и не настолько конкурентный рынок, мы там можем сразу занять свою нишу.

Если говорить про Казахстан, то там очень мягкая энергетическая политика. Если у нас тарифы на энергоносители год от года безумно растут, убивая напрочь всю экономику, тепличную отрасль, то в Казахстане тарифы в два раза ниже, чем в России. В Казахстане у нас есть партнер с 10 га теплиц, в ближайший год-два мы еще пристроим там новые, и в общей сложности у нас должно быть 32 га телиц для выращивания огурцов. Здесь мы сами полностью осуществляем строительство, будем сами управлять этим хозяйством. Объем инвестиций в этот проект составит 8 млрд рублей, это кредитные средства, привлеченные в Сбербанке.

Кроме того, с правительством Казахстана в начале июня мы подписали инвестиционное соглашение о строительстве 500 га теплиц на $1 млрд, которое мы начали реализовывать.

- Компания также планировала заниматься выращиванием тепличных томатов в Китае на площади 250 га. На какой стадии сейчас этот проект?

- Это первая прикидка была. Сейчас мы ведем предпроектные работы совместно с китайской стороной, с Huafa Group. Мы сами в строительство теплиц инвестировать не будем, этим займется китайская сторона. Наша задача - обеспечить технологии и управление.

В Китае очень проблематично вырастить экологически чистую продукцию. Скажем так, у них токсичный подход в сельском хозяйстве, они у себя убили всю почву. Поэтому они сейчас с удовольствием готовы скупать все то, что выращено в России, начиная от сои и заканчивая томатами. Но на ввоз томатов у них стоит заградительная пошлина.

- Минсельхоз с этого года предложил увеличить максимальный срок льготного кредитования для тепличных хозяйств до 12 лет. Но с этого года в России был отменен такой вид господдержки, как субсидирование капитальных затрат на строительство теплиц. Как это повлияло на ваши планы?

- То, что запланировали, мы закончим. Мы закончим те проекты, в которые мы вошли. Плюс - как вариант, если благоприятные условия сложатся, - мы больше внимания уделим строительству комплексов на юге России, например, в Ставропольском крае, там, где достаточно солнца. А в центральной полосе России без поддержки строить тепличные комплексы нерентабельно. Но от заявленных проектов мы не откажемся. Мы, как и планировали в Подмосковье, в Воскресенске построить комплекс, построим. В Туле мы уже в этом году запустим первую очередь теплиц, в Липецке строительство заканчиваем.

Но чтобы обеспечить население российскими томатами хотя бы на 80%, нужно как минимум столько же инвестировать и построить столько же комплексов, сколько за последние 5-7 лет. Потому что в момент, когда была господдержка этой отрасли, у нас специалистов не было, мы, по сути дела, все эти годы учились правильно управлять финансовым капиталом и правильно формировать людской капитал. Вот сейчас у нас более-менее в стране начали появляться свои специалисты, и самое время поддержать это направление, тогда, я на сто процентов уверен, мы бы добились обеспеченности томатами на 80-90%. Более того, у нас появилась бы своя агрономическая школа, свои технологии, у нас бы потихоньку, может быть, начали появляться первые свои генетические сорта.

Мы же сейчас даже на 80% не можем обеспечить себя. И с учетом того, что растут тарифы на энергоносители и господдержка в секторе защищенного грунта сходит на нет, я думаю, что мы и не накормим себя на 100%.

Скажем так, строить дальше в таком режиме в России - эта перспектива вызывает очень и очень большие сомнения.

- Компания выращивает в основном томаты, а также огурцы и салат. Какие культуры вам еще интересны?

- По томату мы сейчас полностью меняем линейку, отказываемся от круглого, "народного" дешевого томата. Их становится невыгодно выращивать при росте цен на электроэнергию. И если государство нас спросит "Где у вас дешевые томаты?" - мы скажем "Где у вас дешевые тарифы?"

На нескольких гектарах у нас постоянно идет испытание сортов. Есть масса маленьких проектов - например, как из ботвы, которая у нас накапливается в огромных количествах, получить биогумус, чтобы использовать его в собственном садоводческом проекте и продавать.

Хотим выращивать промышленную коноплю, мы изучаем этот рынок. С одного гектара конопли получается бумаги в четыре раза больше, чем с 1 гектара леса, и ее не надо отбеливать. Мы хотели бы выращивать и коноплю для медицинских целей. Тепличный комплекс - локализованное пространство, можно поставить охрану, сам бог велел выращивать там. Почему тут государство не хочет пойти навстречу, если пошли навстречу в выращивании медицинского мака? А он будет выращиваться не в теплицах. Мы с чиновниками об этом разговаривали, но вы же понимаете, какая у нас инерция.

По промышленной конопле мы уже все просчитали, и даже знаем, какой продукт будем делать, в России его пока никто еще не делает.

- Стратегия развития холдинга предусматривает рост доли фасованной продукции. Сколько сейчас приходится на фасованную продукцию в структуре продаж, как вырастет ее доля?

- Едва мы начали производить томаты, мы начали потихоньку их фасовать. Сейчас у нас фасовка занимает приблизительно 60% в объеме производства, и она вырастет до 80%. С одной стороны, это удобство для покупателя. Для нас же это более высокая рентабельность.

- Но полностью отказываться от небрендированной продукции не будете?

- Нет, мы оставим 20%, потому что есть сети с определенной сбытовой политикой, мы же не можем ее поменять. У них свои подходы, поэтому для них мы будем делать так, как они хотят.

- Когда планируете начать экспорт томатов, в какие страны?

- Со следующего года будем пробовать экспортировать, будем пробивать дорогу. Мы рассматриваем Европу, Ближний Восток.

- На какой стадии сейчас находится садоводческий проект компании?

- Проект подготовлен, все документы находятся в банке на изучении и согласовании. Я говорю о первой очереди, о закладке садов на 300 га. Ведутся проектно-изыскательские работы, то есть мы уже делаем первый шаг. Ведется подготовка почвы, раскорчевка, внесение органических удобрений, подготовка системы под полив. Это те вложения, которые мы сделали. После поступления денежных средств от банка-кредитора мы продолжим - закупим саженцы, высадим их.

Всего у нас там 1,5 тыс. га. Начнем 300 га осваивать, первый урожай рассчитываем получить на третий год, потом еще 300 га и еще 200 га. На второй очереди проекта рассматриваем высадку не только яблонь, но и, например, вишни. В планах также строительство овощехранилища с регулируемой газовой средой, потому что просто выращивать неправильно - яблоко и в январе нужно продавать по хорошей цене. Оставшиеся гектары мы пока будем сдавать в аренду.

- Определены ли параметры проектов в глубокой переработке?

- Первый проект - строительство завода по переработке картофеля и производства крахмала из этого сырья. Сейчас мы ищем поставщика технологий и площадку для строительства завода, потому что он должен быть расположен так, чтобы мы могли обеспечить поставку 250 тыс. тонн картофеля в качестве сырья. На выходе мы будем получать 50 тыс. тонн картофельного крахмала, часть уйдет на экспорт, а часть подвергнется модификации в эмульгаторы и загустители.

В России сейчас этим никто практически не занимается, и это вселяет в нас оптимизм с точки зрения диверсификации в этом направлении. У нас огромное количество сырья вывозится за рубеж. То, что нет спроса на картофель, убивает всякую мотивацию у крестьян выращивать картофель, они сокращают посевы, мы опять теряем компетенцию и так далее. Поставив завод, мы будем создавать кооператив вокруг этого завода и скупать картофель у фермеров, которых будем поддерживать, обеспечивать семенами. Нам нужно 250 тыс. тонн высококачественного картофеля с высоким содержанием крахмала, сейчас это 100%-но импортный продукт. Таким образом, мы частично покроем свои потребности и насытим еще и зарубежные рынки, сделаем экспортную выручку.

Второй завод, который мы планируем построить, - по глубокой переработке зерна, из которого мы будем получать органические кислоты и аминокислоты. Мощность переработки также составит 250 тыс. тонн.

Будем стремиться к тому, чтобы войти в проекты в конце 2019 года и запустить заводы в конце 2021 года. Инвестиции в завод по глубокой переработке картофеля оцениваются примерно в 7 млрд рублей, в завод по переработке зерна - в 10 млрд рублей.

- Компания также планировала заняться производством кондитерских изделий, чтобы экспортировать их в Китай. Сохраняются ли эти планы?

- От этого проекта мы не отказались, но тут мы очень внимательно подходим, это очень капиталоемкий проект, который невозможно за три месяца реализовать. Сейчас мы активно изучаем эту тему. Потому что, если вы обратили внимание, у нас и так огромное количество проектов. Кондитерский бизнес достаточно тяжелый с точки зрения сбыта. Мы сейчас налаживаем контакты с китайскими партнерами. Предполагается, что производство будет в России, а поставки продукции будут осуществляться большей частью в Китай. Мы бы никогда не стали этим заниматься, если бы не были уверены, что мы продадим это все в Китай и на Ближний Восток, в страны АТР.

Нам периодически поступают предложения посмотреть один завод, другой завод. Мы смотрим, изучаем технологию, потребительские предпочтения, в частности, предпочтения китайских потребителей.

- Вопрос про финансовые показатели. Прибыльна ли сейчас компания? Какие у вас планы по росту выручки?

- Если мы берем действующие тепличные проекты, они, конечно, прибыльные. Они же обслуживают долг, проценты. Если мы вкладываем, мы вкладываем прибыль, которую заработали на действующих тепличных комплексах. Поэтому да, они рентабельны.

Размер выручки по итогам 2018 года составил более 8 млрд рублей. К 2023 году у нас есть цель нарастить выручку до 1 млрд евро в действующих ценах, с учетом всех проектов, в том числе садоводческого.

- В структуре затрат какие расходы занимают самую значительную долю?

- Самые высокие затраты в тепличном производстве - это затраты на энергоносители, они занимают почти 40% в структуре затрат. Затем расходы на фонд оплаты труда, минеральные удобрения, средства защиты растений, подготовку воды.

- Есть ли уже понимание, куда будет двигаться компания после 2023 года? Есть ли у нее планы становиться публичной?

- Конечно, мы идем к этому, но когда это произойдет? Мы сейчас не будем дальше 2023 года планировать. Этот год закончится, и у нас могут планы поменяться. Самый главный риск для нас - повышение стоимости энергоносителей. И говорят, что цены не надо поднимать для наших потребителей, но как? Отрегулируйте энергетический вопрос. Есть тенденция к росту цен на энергоносители, а маневра для повышения цен на плодоовощную продукцию нет - у нас что, доходы и благосостояние населения неуклонно растут? За последние годы мы цену на продукцию не поднимали. Но если сейчас высадим новый сорт томата, то у него будет другая цена.