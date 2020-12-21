Глава МЧС: работа спасателей и пожарных не может быть удаленной

Евгений Зиничев рассказал, что стандарты оказания помощи остаются неизменно высокими несмотря на пандемию

Евгений Зиничев Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В преддверии 30-летия МЧС РФ глава ведомства Евгений Зиничев рассказал корреспонденту "Интерфакса" о работе спасателей в условиях пандемии и уникальных высоких технологиях на страже спасения.

- Пандемия новой коронавирусной инфекции, безусловно, повлияла на жизнь каждого из нас. Люди во всем мире вынуждены не только менять свои привычки, но и пересматривать подходы к организации рабочих процессов, искать новые решения для бизнеса. Как изменились условия работы спасателей, стандарты оказания помощи в новых условиях?

- Да, вы правы, нам, как и другим ведомствам в период пандемии пришлось скорректировать режим работы. С одной стороны, мы должны были избежать роста заболеваемости среди сотрудников, с другой – ни в коем случае не менять, как вы сказали, "стандартов оказания помощи".

Работа пожарных и спасателей не может быть удаленной, от их действий зависят жизни и здоровье людей. Поэтому для реагирующих подразделений мы ввели особый график работы и создали резерв личного состава. Если бы, к примеру, один сотрудник заболел, необходимо было бы заменить весь караул и целый район города мог бы остаться без прикрытия, а это недопустимо.

Поэтому МЧС России продолжает работу по защите населения и объектов экономики от ЧС.

- Какие задачи еще выполняли и выполняют подразделения МЧС России в таких условиях?

- В первую очередь, это конечно специальная обработка зданий и сооружений. С апреля этого года подразделения МЧС России провели обработку обеззараживающими растворами почти 6 тысяч лечебных и 8 тысяч образовательных учреждений, а также 22 тысяч объектов социального обслуживания. Кроме того, более 45 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры, почти 10 тысяч километров дорог и более 220 тысяч единиц техники. Только представьте, общая площадь обработанных объектов составляет почти 180 миллионов квадратных метров.

В период с мая по октябрь при участии МЧС России было развернуто 19 пунктов временного размещения для иностранных граждан, которые из-за карантинных ограничений вынужденно находились на приграничных территориях.

С учетом возрастающих угроз биологического характера мы проводим переоснащение подразделений РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты), спасательных центров и специализированных пожарно-спасательных частей специальной техникой и оборудованием, пересматриваем номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов, увеличивая объемы медицинских средств индивидуальной защиты.

- Этот год ознаменовался такими понятиями как "удаленная работа" и "самоизоляция". Многие постоянно находились дома. Как это повлияло на ситуацию с пожарами? Как изменится противопожарная защита жилищ на фоне роста числа "удаленщиков"?

- Несмотря на период самоизоляции, связанный с пандемией, техногенных пожаров в этом году стало меньше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество снизилось на 8,4 %, погибших – на 7,5%, травмированных – на 13,3 %, а вот ущерб от пожаров вырос, более чем на 10,6 %.

Основными причинами возникновения пожаров остается неосторожное обращение с огнем – почти 72% всех пожаров, неисправность сетей электрооборудования - 11%, нарушение правил устройства и эксплуатации печей - порядка 6%.

Безусловно, правила поведения людей в быту вызывают беспокойство, особенно там, где проживают многодетные семьи.

За два последних года в местах проживания многодетных семей установлено свыше 400 тысяч автономных дымовых пожарных извещателей. Благодаря этому было спасено более 1200 человек, более половины из них – дети.

Такая работа должна быть продолжена. Стараемся задействовать все коммуникативные способы доведения до людей информации о соблюдении требований пожарной безопасности. Проводим рейды, подомовые обходы, активно работаем через СМИ и соцсети.

Кроме того, с 1 марта 2021 года начнут действовать новые своды правил, которые предусматривают оборудование жилых помещений, прихожих и коридоров квартир автономными дымовыми пожарными извещателями, не зависимо от этажности здания, в том числе в одноквартирных жилых домах.

- МЧС в последние годы совместно с Роскосмосом активно развивает систему космического мониторинга ЧС. Расскажите, как эта система используется сегодня и когда планируется полностью завершить ее формирование? Какие возможности откроются для ведомства после того как это будет сделано?

- Система космического мониторинга чрезвычайных ситуаций функционирует в МЧС России с 1997 года. И сегодня ее данные активно применяются при прогнозировании и мониторинге чрезвычайных ситуаций. Как, например, в ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в Норильске в этом году. Данные космического мониторинга помогли достаточно быстро оценить площадь загрязнения и определить места установки боновых заграждений, чтобы не допустить дальнейшего распространения нефтяного пятна.

Данные со спутников помогают и для принятия своевременных мер при мониторинге паводковой обстановки, к примеру, весной, чтобы избежать образования опасных ледовых заторов и не допустить подтопления населенных пунктов.

В этом году в тестовом режиме запущено в эксплуатацию новое мобильное приложение "Термические точки", в котором мы так же используем данные космического мониторинга. В настоящее время свыше 90% выявляемых термоточек, подтверждаются именно как очаги возгорания. Эта информация оперативно доводится до руководителей на местах, что в свою очередь сокращает время на реагирование. Это очень важно. Ведь в первые часы ликвидировать возгорание можно усилиями всего нескольких человек и без каких-либо последствий. Нежели в последствие привлекать авиацию, сводные группировки сил и средств, ставить под угрозу жизнь и здоровье людей.

Система космического мониторинга продолжает развиваться. В этом году совместно с Роскосмосом в Якутске был развернут мобильный приемо-передающий комплекс по мониторингу прохождения паводкоопасного периода и пожароопасного сезона в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Время получения данных не будет превышать двух часов с момента подачи заявки.

В следующем году запланирован запуск всепогодного радиолокационного космического аппарата "Кондор-ФКА". Мы его очень ждем. Он позволит осуществлять мониторинг в любых погодных условиях.

- Расскажите подробнее о работе комплексной системы мониторинга и прогнозирования ЧС. С какими вызовами вероятнее всего столкнутся регионы России в предстоящем году и какие меры предпринимаются для минимизации последствий?

- Для каждого региона характерны свои сезонные риски, их характер и сроки прохождения меняются из года в год. Мы все чаще сталкиваемся с аномальными и не свойственными регионам явлениями. Поэтому при прогнозировании чрезвычайных ситуаций проводится многофакторный анализ поступающей информации, в том числе и отклонения различных показателей от среднемноголетних значений. Анализ изменений таких показателей помогает нам разрабатывать более точные прогнозы возникновения чрезвычайных ситуаций и модели их развития, соответственно минимизировать негативные последствия.

Также для моделирования возможной обстановки мы активно используем данные дистанционного зондирования Земли и результаты аэрофотосъемки беспилотными летательными аппаратами.

Уже созданы и активно используются несколько информационных систем, помогающих в мониторинге и прогнозировании чрезвычайных ситуаций.

К примеру, автоматизированная информационно-управляющая система РСЧС содержит данные различных министерств и ведомств. В систему интегрированы цифровые карты Росреестра, обеспечен доступ к данным об объектах недвижимости, и конечно же представлены сведения Росгидромета о фактических и прогнозируемых погодных условиях.

Данные самой информационно-управляющей системы РСЧС используются и в "Атласе природных, техногенных опасностей и рисков". Его первая часть предназначена для обычных граждан, для получения всей необходимой информации по вопросам личной безопасности. Вторая часть – для руководителя. В ней реализован доступ к статистическим и оперативным данным, на основании которых моделируется развитие обстановки и оказывается экспертная поддержка для планирования и принятия решений. С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки в Атласе размещены и рекомендации населению по профилактике распространения коронавирусной инфекции, также она представлена в еще одном нашем мобильном приложении "МЧС – России".

- Да, кстати, это приложение запущено не так давно. Расскажите поподробнее о нем.

- Мы задумали собственное приложение "МЧС – России" как ресурс, одинаково полезный и детям, и взрослым в качестве личного помощника. Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и оказании первой помощи, оно будет полезно как в быту, так и на отдыхе.

Пользователю будет доступен вызов службы спасения, а также определение координат своего местоположения, которыми он может поделиться в случае необходимости. Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.

Сервис включает в себя не только рубрики с полезной информацией, но и интерактивы. Так, в разделе "Что делать?" пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. А раздел "МЧС рекомендует" - это хранилище знаний о безопасности, рассказывающий о причинах возникновения ЧС и их предупреждении.

Помимо прочего, в приложении можно проверить личную готовность и готовность своего дома к возможным ЧС, заполнив специальные чек-листы.

В ближайшей перспективе мы добавим в приложение онлайн-информирование о неблагоприятных погодных явлениях, а также планируем реализовать возможность официального обращения граждан в адрес МЧС России.

- Как использовалась автоматизированная система централизованного оповещения населения во время пандемии? Как она развивается в настоящее время?

- Для информирования населения о мерах и правилах поведения во время пандемии во всех субъектах были задействованы как стационарные уличные громкоговорители, так и мобильные комплексы на базе автомобилей, и конечно применялось СМС-оповещение. В этом году во всех субъектах централизовано провели проверку систем оповещения. Подобные проверки не проводились долгие годы и люди от них отвыкли. Теперь проверять будем регулярно, дважды в год - в первую декаду марта и октября.

Кроме того, МЧС России совместно с Минцифры разрабатывает ряд нормополагающих документов по вопросам оповещения населения. Так, с 1 января 2021 года вступят в силу Положение о системах оповещения населения и Положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания этих систем. Основным требованием для них станет соответствие современному уровню технологий при оповещении в чрезвычайных ситуациях.