Ректор ТГУ: вузам нужна новая цифровая дидактика

Эдуард Галажинский рассказал о важности владения цифровыми компетенциями

Эдуард Галажинский

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19 внесла серьезные коррективы в привычную жизнь, затронув буквально все сферы. Ограничения заставили изменить взгляд на традиционные вещи – от организации процесса обучения до совершения покупок, выдвинув на передний план необходимость владения навыками, без которых, если бы не COVID-19, многие могли бы обойтись еще долго. На вопросы о важности владения цифровыми компетенциями, об университетах, преподавателях и студентах будущего "Интерфаксу" ответил ректор Томского госуниверситета, врио президента РАО Эдуард Галажинский.

- Эдуард Владимирович, сейчас много говорят о цифре, трансформации, некоторые высказывают мнение о том, что высшее образование в традиционном смысле больше не нужно. Как, на ваш взгляд, будет развиваться университетское образование?

- Дискуссия о том, каким будет университет, сегодня затрагивает не столько самые распространенные модели, сколько само предназначение университета, его содержание. Томский государственный – это университет классический, в центре которого находится человек, и поэтому перед нами стоит очень широкая задача: помочь человеку самоопределиться, раскрыть свой потенциал, научить его жить в турбулентное время.

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в представления о современном университете и наиболее вероятных сценариях его дальнейшего развития. Многие крупные университеты уже давно практиковали онлайн-формат и фактически существовали в гибридной реальности еще до пандемии, достаточно посмотреть, сколько есть вузовских курсов на Coursera и других платформах. Поэтому пандемия лишь ускорила переход к смешанным формам обучения.

В июне 2020 года 13 университетов страны опубликовали аналитический доклад по итогам работы в период распространения Covid-19. Это был один из первых опытов осмысления жизни вузов страны в условиях пандемии, где университеты проанализировали небольшой период жизни высшего образования, когда более миллиона учебных курсов одновременно пришлось перевести в онлайн. Мы, с одной стороны, резко увидели проблемы, ограничения, с другой – получили возможность серьезно сформулировать рекомендации для вузов, и сделали это к концу 2020 года. Если смотреть дальше, то принципиальным изменением в системе высшего образования должно стать появление новой – цифровой – дидактики. Это связано с изменением роли преподавателя и появлением таких моделей, как тьютор, фасилитатор, модератор учебного процесса. Кстати, с текстом доклада могут ознакомиться все желающие.

- Станут гибридные формы обучения ли более востребованными?

- Они востребованы уже сейчас. После выхода из "дистанта" мы столкнулись с парадоксальной ситуацией - формированием у многих студентов, преподавателей зависимости к режиму полного дистанционного обучения. Некоторые студенты, которые получили "повестку" явиться в кампус, не могут этого сделать по объективным причинам. В ряде регионов России до сих пор действуют строгие коронавирусные ограничения, которые влияют и на свободу передвижения. Также, за период локдауна многие семьи стали испытывать серьёзные финансовые трудности и уже не могут оплачивать очное пребывание своего ребёнка в кампусе, особенно, если это многодетная семья. Я знаю, что есть студенты, которые за эти месяцы устроились на работу, и возврат к традиционному обучению вызывает у них существенные осложнения.

У значительной части преподавателей свои причины "не хотеть" возвращаться к очному преподаванию. Возрастные преподаватели бояться заразиться вирусом от бессимптомно болеющих студентов, но всё же, самая распространенная причина – осознание того, как много времени снова придётся тратить на дорогу между домом и работой. Во время дистанционки у преподавателей появилась возможность работать над научными публикациями и методическими пособиями не только в периоды летних отпусков. Многие оценили лёгкость организации виртуальных деловых коммуникаций с коллегами, возможность одновременного участия в двух-трёх совещаниях, онлайн-формат повышения квалификации в домашних условиях.

Мы не возвращаемся к "прежней жизни", как многие ещё полагают, а настраиваемся на освоение нового стиля университетской жизни, который, в определенном смысле, будет значительно более сложным, чем полное дистанционное обучение, поскольку при его реализации нужно будет учитывать гораздо большее количество факторов.

- Если говорить об уроках пандемия, то какие достоинства есть у традиционной системы и что нужно уже сегодня начинать менять в университетском образовании?

- Если говорить о достоинствах, то можно отметить, что российское образование показало свою устойчивость и приспособляемость к изменениям внешней среды. В кратчайшие сроки нам удалось переориентировать существующую инфраструктуру от очного формата обучения к дистанционному и смешанному.

Как я уже говорил, при организации обучения нам нужно будет учитывать гораздо большее количество факторов, чем раньше. Например, временное ухудшение статистики по заболеваемости может побудить нас вновь вернуться на время к полному дистанционному обучению. Нам нужно быть готовыми ко всему. Уже сейчас университеты оперативно меняют формат обучения в зависимости от внешних обстоятельств. Это станет ещё одной неизбежной чертой нового стиля университетской жизни. Также при подготовке инфраструктуры к будущему году нужно учитывать новые трудности смешанного обучения, при котором в расписании одного и того же дня могут быть как офлайн, так и онлайн-занятия. Студентам и преподавателям будет необходимо носить с собой исправный гаджет – ноутбук или хотя бы смартфон, да ещё и с зарядником. Эти устройства будет необходимо где-то подзаряжать. Появляется необходимость увеличения количества розеток в аудиториях. Таких организационных проблем будет много.

Нужно помнить, что невозможно сидеть на "удалёнке", постоянно не рискуя разрушить систему высшего образования до необратимых процессов. Негуманитарные вузы и факультеты (медицинские, инженерные, естественнонаучные) за период локдауна исчерпали все ресурсы перекраивания учебных планов и расписаний только под теоретические занятия. Список негативных последствий "дистанта" для общества ещё предстоит определить. Непонятны пока до конца и последствия самоизоляции как отсутствия возможности осуществлять свои социальные контакты "вживую".

Но главный урок, который преподала нам пандемия, касается формирования особой – университетской среды, так необходимой для становления личности. Создавать эту среду в онлайн-формате оказалось очень сложно, поэтому университеты сейчас активно экспериментируют, ищут формы взаимодействия, которые позволят передавать ценностные установки от преподавателя к студентам на расстоянии. Университет должен научить человека учиться, брать ответственность, занимать позицию…

- Кадры будущего – это кто? Какими компетенциями должны обладать выпускники через 10 лет?

- Я думаю, что в классический университет идут, в первую очередь, чтобы "найти себя", а не получить профессию: мы учим студентов самоопределиться, научиться жить осмысленно и творчески. Поэтому я считаю, что нынешним выпускникам и через 10 лет будут полезны self-компетенции.

Селф-скиллз для меня – это ядерные, "родовые" компетенции, определяющие все другие – видовые – навыки. Ведь для понимания навыков человека 21-го века нам недостаточно дихотомии жёстких и мягких навыков. Нам нужно воспитывать в себе и в студентах селф-компетенции – это умение работать со своим собственным ядром, то есть заниматься самостроительством в себе человека и профессионала. Для меня выход в self-компетенции – базис, на которую потом все надстраивается: хоть "софт", хоть "хард", хоть "диджитал". И этим нужно заниматься специально, поскольку от природы мы получаемся неосознанными пользователями самих себя. Селф-скиллз – это компетенции своего потенциала и развития, творческого строительства собственной жизни. Они позволяют проживать свою жизнь осознанно.

Конечно, в каждом виде профессиональной деятельности иерархия этих трех видов компетенций (хард, софт и селф) может отличаться. Но ведь чтобы понять, что тебе нужны именно такие и никакие другие "хард", человек сначала должен разобраться с "селф".

- А рынок труда, диктует ли он вузам новые требования?

- Рынок труда всегда диктует новые требования, за которыми университеты не всегда поспевают. Но университеты и не должны подставиться под постоянно меняющиеся запросы рынка. Мы готовим высококвалифицированных специалистов с широким кругозором, гибкими компетенциями, которые помогут нашим выпускникам приспосабливаться под узкие специфические задачи конкретных работодателей. Рынок труда меняется быстро, иногда работодатели просто не знают, кто им понадобится в ближайшее время. Но мы как классический университет имеем возможность ставить hard, soft и self- компетенции, причем, необходимость последних отмечают все.

- Будущие студенты по своим цифровым навыкам серьезно отличаются даже от тех, кто поступал в вузы 10 лет назад. Должны ли меняться подходы к организации обучения, программы обучения в школах и вузах? Нужны ли программы переподготовки преподавателей?

- Уверен, это должны быть не просто цифровые навыки, не нужно упрощенно толковать эту историю. Мы с коллегами часто задаемся вопросом о том, какая должна быть подготовка у преподавателя, чтобы он мог давать студентам хард, софт и селф -компетенции. Самым талантливым преподавателям это удаётся, но нам нужно понять, как можно преобразовать учебный процесс в классическом университете с учетом антропологического подхода к компетенциям. Чтобы формирование селф-скиллз, как и всё образование, держалось не на интуиции одарённых преподавателей, а было построено на определённых технологиях. Нужна новая цифровая дидактика, и ТГУ, и РАО уделяет внимание этому аспекту, выделяя отдельный блок исследований и разработок в этом направлении.

- Реализация нацпроекта "Цифровая экономика" невозможна без подготовки кадров с соответствующими компетенциями. Возможно ли до 2024 года выстроить такую систему, которая как раз и позволит готовить кадры по запросам времени, развивать цифровые навыки и обеспечить доступность к онлайн-сервисам всех образовательных организаций?

- В укладе старого мира чтобы развиваться, нужно было обладать ресурсами и рынками. В новом мире для развития и роста определяющую роль будет играть способность взращивать и концентрировать большое количество талантливых людей, которые будут создавать технологии и формировать смыслы. Ведущие российские университеты, вошедшие в инновационный трек, стали центрами притяжения и циркуляции талантов. Они готовят специалистов мирового уровня и обладают компетенциями, способными обеспечить научное превосходство нашей страны в целом ряде сфер: от обработки больших данных, искусственного интеллекта, криптографии до биомедицины, робототехники, ядерной энергетики.

Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики заявлена как одна из приоритетных задач в национальном проекте "Цифровая экономика РФ". Для выполнения этой цели в России действует ряд программ, в том числе федеральный проект "Кадры для цифровой экономики" и программа стратегического академического лидерства "Приоритет 2030". Эта программа предусматривает создание нового механизма взаимодействия вузов посредством создания консорциумов – временных добровольных объединений университетов с другими организациями для координации деятельности и консолидации ресурсов при реализации прорывных проектов. Изначально ориентированная на национальные цели развития, она сохраняет преемственность с инициативой "Проект 5-100", но предоставляет более широкий доступ к участию в конкурсе значительному количеству вузов.

16-17 июня Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций проведет очередную стратегическую сессию, на которой участники обсудят региональную и вузовскую модель технологического предпринимательства. И есть договоренность, что томские заявки в ПСАЛ будут комплементарными, схема уже более-менее сложилась

- На базе ТГУ будет реализовываться проект "Большого университета"? Расскажите о нем подробнее, может ли эта модель стать тиражируемой и для других вузов или регионов РФ?

- Если мы хотим быть заметными в мире, мы должны участвовать вместе с крупными компаниями в решении задач глобального масштаба. Для этого нам необходимо объединить наши разрозненные ресурсы и сосредоточиться вместе на нескольких мегазадачах. Проект "Большого университета" предусматривает создание единого образовательного кластера на базе шести автономных университетов и НИИ Томска. Пи этом, ни один вуз и ни одна научная организация не теряют свой самостоятельный юридический статус и культурную идентичность, формировавшуюся в течение многих десятилетий. "Большой университет" решает множество задач: повышает узнаваемость и упрощает позиционирование томских вузов, выделяет общие и уникальные возможности каждого участника проекта, сокращает финансовые издержки на инфраструктуру.

В настоящее время идет работа над постановлением, которое даст возможность полностью реализовать проект Большого университета и использовать возможности, которые дает консорциум вузов.

Не каждый город может стать городом-университетом. При более чем 20 тысячах университетов во всём мире, только около полутора сотен из них являются городами-университетами. Для этого необходимо сочетание нескольких важных факторов: численность населения города от 100 тысяч до 1 миллиона человек, доля молодого населения до 35 лет – 45-50%, высокий процент людей, занимающихся образовательной и научной деятельностью. Кроме того, в городе должен быть классический университет с долгой историей, академической культурой и традициями, коим в Томске является Томский государственный университет, есть развитая мультикультурная, мультинациональная креативная среда с толерантным населением.

Томск создан для того, чтобы стать городом-университетом, своеобразным "хабом", пропускающим через себя большие потоки человеческого капитала – отечественного и иностранного, высоко востребованного не только в своем макрорегионе, но и во всём мире.

- Эдуард Владимирович, вы одним из первых поддержали идею внедрения IT-систем "Интерфакса" в образовательный процесс и научно-исследовательскую деятельность, повлияло ли это на подготовку студентов? И, в целом, как вы считаете, нужны ли такие интеграционные проекты? Что могут дать вузам?

- Демографические изменения, переходные процессы и потребности населения становятся драйвером создания новых технологических решений и формирования нового рынка труда, предъявляющего новые требования к навыкам и компетенциям людей. Сегодня мы видим, что IT-технологии стали необходимым компонентом развития системы образования, помогающим обеспечивать конкурентоспособность наших выпускников. Использование "цифровых" систем "Интерфакса" помогает нам в этой работе. ТГУ активно использует big data в науке, образовании и управлении – это направление, на которое мы сделали ставку и которое активно развиваем, и в этом нам помогает сотрудничество с Группой "Интерфакс". Уверен, что в будущем такие решения будут внедрять и другие университеты. Напомню, что в ТГУ создан Центр прикладного анализа больших данных, который как раз и нацелен на использование больших данных в науке, образовании и управлении. Сотрудничество с группой "Интерфакс" создает также возможности для проведения научных исследований и перспективных IT-разработок, которые будут иметь прикладное значение.

- Почему сегодня важно для всех развивать компетенции, связанные с работой с данными и цифровыми технологиями для непрофильных специалистов?

- Цифровая трансформация все активнее входит в нашу жизнь. Сейчас мы воспринимаем как само собой разумеющееся то, что посредством смартфона можно заказать такси, еду, купить билеты на самолет, оплатить коммуналку или заказать загранпаспорт и визу. Но могли ли вы представить пять лет назад, что всё это будет в вашей жизни? Такое разнообразие бытовых возможностей порождает всё больший объем данных, с которыми нам придётся взаимодействовать. С одной стороны, цифровые технологии расширяют наши возможности и экономят массу нашего времени, с другой – простота, с которой всё это происходит, усложняет наше понимание и восприятие реальности, ослабляет нашу защиту. Поэтому важно, чтобы все граждане имели элементарные навыки цифровой грамотности и цифровой безопасности, умели взаимодействовать с сервисами государственных услуг, могли избежать элементарных видов кибермошенничества.

- Сегодня можно говорить о "цифровом" разрыве между поколениями. Как найти себя в жизни после 50 лет? Что делать, если ты "нецифровой"?

- Нужно развивать самое главное – компетенции по управлению самим собой и развитию самого себя. Нужно формировать у себя селф-компетенции, которые позволят проживать свою жизнь осознанно.

В этом году ТГУ стал федеральным оператором проекта "Содействие занятости" в рамках национального проекта "Демография". Этот проект, реализуемый до 2024 года, не ограничивается только профессиональным обучением и переподготовкой граждан, ищущих работу, для которых он бесплатно предлагает огромное количество образовательных программ на выбор. Он нацелен непосредственно на их встраивание в трудовые процессы в тех или иных профессиональных сферах.

В ТГУ сегодня действуют 37 собственных программ по переобучению, которые как раз доступны и созданы специально для тех, кто хочет учиться на протяжении всей жизни. Записаться и бесплатно освоить востребованную на рынке труда профессию могут люди из любого региона России. Нам важно, чтобы люди не только, что называется, для галочки получили диплом об окончании обучения, а нашли себя в этом быстроменяющемся мире. Поэтому мы предложили создать некий федеральный маркетплейс по ДПО, где размещались бы образовательные программы. Обучающие получают знания в смешенном формате, треть курса могла бы быть оффлайн в региональном вузе, со стажировками и итоговой аттестацией. Это позволит создавать программы с учетом запроса работодателей, а вузы выступят гарантией качественной подготовки специалистов.