Врио главы МЧС России: новые технологии помогают нам сберечь тысячи жизней

Александр Чуприян рассказал об итогах года и использовании робототехники в работе спасателей

Александр Чуприян Фото: Пресс-служба

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян в День спасателя рассказал в интервью "Интерфаксу" о том, как спасатели применяют высокотехнологичное оборудование и робототехнику в борьбе со стихийными бедствиями и катастрофами и как новейшие технологии помогают спасать людей в самых непростых ситуациях

- Александр Петрович, расскажите, чем вам запомнился этот год? Каких результатов достигло МЧС России?

- Самый главный результат – это спасенные жизни. В этом году подразделениями ведомства спасено более 59 тысяч человек и эвакуировано свыше 165 тысяч человек, ликвидировано почти 370 тысяч техногенных пожаров и свыше 360 чрезвычайных ситуаций. Более 87 тысяч раз наши подразделения реагировали на ДТП, а спасательными воинскими и поисково-спасательными формированиями проведено более 19 тысяч аварийно-спасательных и других неотложных работ. Пиротехниками обезврежено и уничтожено практически 40 тысяч взрывоопасных предметов. Авиацией МЧС России выполнено свыше 15 тысяч полетов.

В этом году мы значительно улучшили качество предоставления госуслуг и сведений в электронном виде в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Также внедряются технологии искусственного интеллекта в системах поддержки принятия решения при прогнозировании и ликвидации ЧС.

- Расскажите о внедрении новых технологий в работу ведомства. Насколько озвученные результаты зависят от цифровой трансформации ведомства?

- Мы понимаем, что без цифровизации сегодня никуда. Поэтому МЧС России тоже активно внедряет информационные технологии для прогнозирования и предупреждения разного рода природных рисков. Для нас гораздо важнее спрогнозировать, предупредить ЧС, чем устранять ее последствия, а самое главное сберечь тысячи людских жизней.

Для прогнозирования чрезвычайных ситуаций внедряются элементы искусственного интеллекта. К примеру, для информирования глав администраций о природных пожарах разработано мобильное приложение "Термические точки". На основе данных космического мониторинга МЧС России и информационных систем Рослесхоза руководителям на местах представляется информация, которая дает им возможность заблаговременно спланировать свои действия: что необходимо сделать, чтобы не допустить перехода огня к объектам экономики и населенным пунктам, какие объекты экономики попадают в опасную зону, сколько людей там проживает, есть ли там источники водоснабжения и так далее. Наши специалисты формируют архив последствий ЧС прошлых лет, пополняют базу ортофотопланов, которых уже свыше 4,5 тысяч. Все это дает понимание объективной картины.

В этом году мы опробовали в действии новую методику по организации подготовки и сопровождения паводкоопасного периода на Дальнем Востоке и в Якутии. С использованием новых технологий заблаговременно были определены сроки прохождения волн паводков, определены зоны затопления, рассчитаны масштабы возможных последствий. Это позволило своевременно провести мероприятия по защите населения и территорий, значительно снизить ущерб окружающей природной среде и материальные потери.

К слову, МЧС России принимало участие в AI Russia Awards, первой национальной премии для проектов с использованием технологий искусственного интеллекта, показавших выдающийся бизнес-эффект. Проект ведомства по ускорению реагирования на природные пожары стал победителем специальной номинации "Значимый социальный эффект" и финалистом номинации "Рост производительности".

- Внедряет ли ведомство цифровые сервисы при работе, например, с бизнесом?

- Конечно. Мы полностью перешли на электронный формат в лицензировании. Вместо выдаваемых лицензий в области обеспечения пожарной безопасности теперь ведется реестр лицензиатов, размещенный на официальном интернет-портале МЧС России. С помощью QR-кода любой гражданин или организация может проверить, имеет ли лицензиат право осуществлять те или иные виды деятельности.

В скором будущем и владельцам маломерных судов не нужно будет предъявлять документы в бумажном виде, их заменит электронная форма.

Мы работаем над упрощением существующего порядка оказания финансовой помощи населению после ЧС.

В октябре этого года в Краснодарском крае мы апробировали цифровые возможности получения гражданами финансовой помощи. Люди смогли, не выходя из дома или находясь в пункте временного размещения, направлять соответствующие заявления через портал госуслуг с помощью своих смартфонов. Вот это и есть быстрая необходимая, персональная помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации.

- Одним из перспективных направлений можно назвать робототехнику в системе МЧС. Какие перспективные образцы могут появиться в вашем арсенале?

- Робототехника - это не только одно из перспективных направлений, оно является одним из приоритетных для МЧС России, поскольку пожарные и спасатели зачастую работают в опасных для жизни и здоровья условиях. Роботы могут зайти туда, куда спасателя не отправишь, потому что есть угроза для жизни, а время идет, и промедление при ЧС может стоить очень дорого.

Спасатели давно в своей работе применяют роботов. В следующем году исполняется 25 лет со дня создания первого в МЧС России робототехнического подразделения на базе Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", который и по сей день является пионером в этом направлении.

Сейчас наша робогруппировка - это более 100 единиц наземной, свыше 1500 единиц воздушной и 10 единиц морской робототехники. Она активно применяется при ликвидации ЧС и проведении специальных работ, в том числе на разминировании и обследовании подводных объектов. Парк роботов постоянно пополняется.

Мы проводим серьезный отбор и испытания роботов перед тем, как они поступят на вооружение в реагирующие подразделения МЧС России. Буквально недавно завершились испытания робототехнического комплекса одного из отечественных производителей, предназначенного для выполнения разведки в зонах ЧС, проведения аварийно-спасательных работ и разминирования. Наши специалисты высказали ряд предложений для повышения его функциональных возможностей, в том числе для повышения автономности и решения задач РХБЗ.

Большое внимание уделяется исследованиям и разработкам в области развития робототехники в наших научных и образовательных организациях. К специалистам МЧС часто обращаются российские производители для получения экспертных заключений и рекомендаций по своим роботам. Кстати говоря, мы готовим в наших ВУЗах специалистов-робототехников, и они весьма востребованы.

В Год науки и технологий МЧС России провело ряд знаковых мероприятий научно-практического направления. Это и соревнования по подводным роботам, и детский робототехнический фестиваль "RoboEmercom". Команда ведомства заняла почетное первое место во Всероссийских соревнованиях по морской робототехнике - "Восточный бриз".

- Много новых образцов техники было апробировано в ходе Арктических учений, которые состоялись в сентябре этого года.

- Межведомственное опытно-исследовательское учение в Арктической зоне проведено в соответствии с поручением президента России. Оно прошло одновременно в семи субъектах и объединило в себе отработку 12 практических вводных, насыщенную деловую программу, а также комплекс социально значимых, культурно-досуговых и спортивных мероприятий.

В Учении приняли участие семь территориальных и 28 функциональных подсистем РСЧС, пять крупнейших хозяйствующих субъектов, реализующих масштабные инфраструктурные проекты в Арктике.

Межведомственная группировка составила более шести тысяч человек, в том числе более тысячи сотрудников МЧС России. Непосредственно в отработке практических вводных приняло участие 2,5 тысячи человек и 550 единиц техники. Участники отработали около ста опытно-исследовательских задач при проведении аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий ЧС, были испытаны более 40 единиц новых образцов техники.

Отныне опытно-исследовательские учения в арктическом регионе будут проводиться систематически.

- Расскажите подробнее о работе в Арктике. Что предстоит сделать в 2022 году?

- Арктический регион является стратегически важным регионом для нашей страны. Поэтому мы понимаем насколько там важно создание и развитие системы комплексной безопасности для защиты населения, территорий и критически важных для национальной безопасности объектов от угроз природного и техногенного характера.

Общая группировка РСЧС в Арктике превышает сейчас 35 тысяч человек, на их вооружении – около пяти тысяч единиц техники, включая плавсредства и беспилотные авиасистемы. Это в основном федеральные, субъектовые и ведомственные подразделения пожарной охраны, сосредоточенные в крупных городах и населенных пунктах. Кроме того, на сегодняшний день функционируют шесть арктических спасательных центров в городах Архангельск, Мурманск, Воркута, Нарьян-Мар, Дудинка, Якутск. Это свыше 300 человек и более 160 единиц техники.

В перспективе мы планируем создание подобных объектов в узловых точках региона: в Сабетте, Диксоне, Тикси и Певеке. В их состав будут включены подразделения центров управления в кризисных ситуациях территориальных органов ведомства, арктические поисково-спасательные подразделения и авиационные звенья МЧС России. В ближайшие пять лет на вооружение поступят девять вертолетов Ми-38 и четыре вертолета Ми-8 в арктическом исполнении.

В рамках обеспечения безопасности в акватории Северного морского пути совместно с Росатомом прорабатывается вопрос использования вертолетных площадок на ледоколах для дозаправки а также размещения аварийно-спасательного оборудования.

Дальнейшее развитие существующих арктических комплексных аварийно-спасательных центров и создание новых позволит решить значительный спектр задач обеспечения безопасности в области защиты населения и территории от ЧС в Арктическом регионе.

- На мой взгляд, происшествий с каждым годом становится больше. Значит, люди всегда будут нуждаться в помощи спасателей. Как вы считаете?

- Действительно, в последние годы в мире наблюдается значительный рост природных аномалий. Видна тенденция к увеличению числа смерчей, ливней, градов, шквалов. В некоторой степени изменился характер весеннего половодья в отдельных регионах страны, становится больше природных пожаров.

Конечно же, влияет изменение климата - участились природные опасности. К сожалению, происходят необратимые изменения окружающей среды, например, таяние слоя вечной мерзлоты.

Если же говорить про природные пожары, то рост их числа на территории нашей страны происходит из-за сложной климатической обстановки. Высокая температура, порывы ветра и отсутствие осадков - все это причины их возникновения. Существенно влияет и человеческий фактор - беспечность людей, нарушающих требования пожарной безопасности.

Стало происходить больше аварий на системах жизнеобеспечения, в частности, на объектах электроэнергетики. Мокрый снег и ледяной дождь повреждают линии электропередач, провоцируют аварии на распределительных подстанциях, останавливаются производства, нарушается нормальная жизнедеятельность населения.

Все эти факторы предъявляют особые требования к организации реагирования на ЧС, и наши подразделения постоянно совершенствуют свои навыки, приобретают новые компетенции, чтобы в любой точке России каждый оказавшийся в зоне ЧС мог получить своевременную эффективную помощь от пожарных и спасателей.