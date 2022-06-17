Глава Росприроднадзора: Затишье в экологической повестке было коротким и уже кончилось

Светлана Радионова рассказала, что бизнес не отказывается от экологических проектов из-за геополитики

Светлана Радионова Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Весь 2021 год вопросы экологии и климата были в центре внимания, причем интерес к ним в РФ и мире подогревался параллельно разными факторами. Пока Россию потрясали вести о разливах нефтепродуктов и их последствиях, Европа прикидывала, как снизить углеродоемкость своих экономик и сдержать глобальное потепление. С началом военной операции на Украине и введением санкций фокус общественного внимания неизбежно переместился в сторону от экологической повестки. О том, как новая реальность изменила планы бизнеса и государства в области защиты окружающей среды, "Интерфакс" на полях ПМЭФ-2022 поговорил с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой.

- В прошлом году, наверное, только ленивый не делал громких заявлений об экологии и климате. В новых реалиях все это как будто схлопнулось. Действительно ли это так?

- Видимо, у меня какая-то другая реальность. Потому что, во-первых, все те, кто об этом беспокоился, он так об этом и беспокоится. А все те, кто хотели на этом себе сделать легковесное имя, они ушли, они показали свою несостоятельность. Мне кажется, что это даже уже не гринвошинг (пиар на "зелёной" повестке - ИФ), а какое-то запредельное использование, эксплуатация ESG-повестки, из которой мы почему-то обсуждали только экологию, а там три буквы. То есть, никто дальше не умудрился расшифровать - то ли от лени, то ли от ненужности, не знаю. И сейчас остались только те, кто этим занимается реально, и это очень хорошо. В части компаний я всегда вижу, когда делается закладка на долгие годы. И всегда видно, когда люди - временщики, когда это делается просто чтобы Светлана Геннадьевна отстала.

Мы не видим никакого снижения интереса. Если, может быть, было какое-то затишье на февраль-март и даже начало апреля, то сейчас у нас эта повестка просто идет-идет-идет. Исходя из нашей занятости, мы понимаем, что она только нарастает, и что для людей это важно. Экологическая повестка прочно стоит в топ-5, абсолютно точно.

Мы смотрим инвестпрограммы предприятий и не видим остановки, как ни странно это прозвучит. Потому что большие и дорогие проекты, допустим, серный проект "Норильского никеля", - ну куда его останавливать, когда столько денег уже вложено? Есть, может быть, какие-то замены по технологиям, но это другая история.

Я это вижу по активности людей. Если я еду в Тольятти встречаться с активистами, которые меня официально через соцсети приглашают приехать, - туда приезжают активисты со всей страны. И мы с ними на протяжении четырех часов не можем выйти из зала, потому что у них куча вопросов. Об этом говорят - наверное, эта повестка существует.

- Текущая ситуация сдвинет вправо реализуемые экологические проекты?

- В этом году мы не видим такого. Может быть, вы меня в следующем году спросите, и я вам представлю другую картину, но в этом году мы видим, что реализация уверенно продолжается.

- Как вы оцениваете степень зависимости экологических проектов от зарубежных технологий?

- По каждому проекту по-разному. Меня в основном спрашивают про то, что нас беспокоит - про очистные сооружения. Их строительство - приоритетная вещь для службы. Мы бы очень настаивали на том, что эти программы должны реализовываться, и, насколько я понимаю, Минстрой активно в эти программы идет. В этой части мы не видим зависимости.

А есть ли у разного бизнеса какие-то свои зависимые проекты? Ну, БХК, Серный проект "Норильского никеля", Амурский ГПЗ, Удоканская медь... Это крупные объекты, большие, серьезные, я не вижу здесь пока каких-то проблем. Государство дало бизнесу возможности замены технологий без прохождения длительных бюрократических процедур, что очень важно.

- На ваш взгляд, упрощение процедур не приведет к снижению безопасности технологий?

- Бизнес себе не враг. Когда вы реализуете многомиллиардные долларовые проекты, заложить мину замедленного действия под себя же... Мне кажется, глупо так делать.

Полномочия

- На протяжении прошлого года с подачи вице-премьера Виктории Абрамченко обсуждалась необходимость усиления роли Росприроднадзора и расширения полномочий ведомства. При этом в ноябре вы заявили о том, что обратились в Минприроды с предложением лишить Росприроднадзор части полномочий. Как эти позиции сочетаются?

- Это разные вещи все-таки. Смотрите, президент РФ и заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко говорили о том, что полномочия службы нужно расширить. И они расширяют. "Усольский закон" пересмотрел наши полномочия, мы получили достаточно большой объем: когда предприятие будет прекращать свою деятельность, мы будем анализировать, достаточно ли тех программ по ликвидации накопленного ущерба, которые есть.

У нас есть дополнительное поручение президента и правительства по стивидорным компаниям, по утилизаторам, по объектам, которые по "Генеральной уборке" и "Чистой стране", мы получили полномочия по сортировке. Этого более чем достаточно.

Мы предлагаем отказаться от избыточных вещей, которые не несут смысловой нагрузки. Одно другому вообще не противоречит. У каждого, мне кажется, ведомства есть что-то, что... ну вот у вас есть одежда, вы же ее сортируете, и есть что-то, что вы не надевали сто лет, и, наверное, правильнее бы это отдать на переработку. Так и у нас: есть что-то, что не приносит никакого эффекта для страны, но нагружает нас какими-то избыточными действиями, а бизнес - избыточными бумагами. И от этого надо отойти.

- А что, в частности, такое - избыточное?

- Ну, мы предлагаем передать в подведомственное учреждение Минприроды часть полномочий по 30 ООПТ (особо охраняемые природные территории - ИФ) - это защита животного мира, охотничьих ресурсов, а также предлагаем стандартизировать такой лесной надзор на ОПТ. Потому что, на самом деле, уже почти все эти полномочия в этих подведомственных учреждениях, а у нас просто был хвостик, и мы этот хвостик хотим вернуть туда, где голова. Это только обсуждается сейчас, у нас еще их не забирают, но мы предлагаем это забрать и передать тому, кто это делает более тщательно, и у кого на это есть силы.

И второе - мы сейчас рассматриваем вопрос, хотим обратиться с инициативой по отказу от лицензирования транспортирования неопасных отходов. Мы не видим в нем смысла. Законодательство о лицензировании построено таким образом, что лицензию получить может каждый, и проверить его фактически потом невозможно. Зачем заниматься бумажной волокитой, которая не имеет никакой сути, по итогу?

- В конце апреля Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации обратится с предложением реформировать надзорные органы - в силу того, что они душат бизнес. Подпадает ли Росприроднадзор под эту инициативу?

- Я уверена, что Валентина Ивановна думает о бизнесе так же, как и все руководители, в очень позитивном ключе, и пытается его сохранить. Мы не видели еще, подпадаем или не подпадаем. Когда увидим, тогда будем обсуждать.

Инициативы

- У вас с начала мая стартовал эксперимент по предоставлению мотивированного мнения...

- Да. По консультированию, да. Мотивированное мнение - это у налоговой, очень хорошая инициатива, мы, конечно, у них подсмотрели. Мы хотим помочь бизнесу до момента совершения глупости и до нарушений, дать услышать позицию контролера, чтобы потом это не было мучительно больно. Ведь нет же задачи собрать штрафы, есть задача не допустить экологических нарушений. Вы же не хотите искупаться в грязной реке, а потом получить за это компенсацию, правильно?

- Вы говорили, что почти все крупные компании нефтегазовые присоединились к этой инициативе.

- Да, у нас очень хороший отзыв на это. Ну, и металлурги также. Мы подписали соглашение уже с "Норильским никелем", мы на форуме подписываем соглашение с "Металлоинвестом", "Газпром нефтью", НЛМК и еще несколько крупных таких соглашений у нас на рассмотрении.

- Сколько компаний уже обратились за экспериментальным консультированием?

- На сегодняшний день у нас где-то порядка девяти крупных компаний, и даже есть субъекты Российской Федерации. У нас первый, кто пришел, - это Свердловская область, которая попросила их консультировать по всем вопросам экологической направленности, которые у них есть.

А так, крупных я вам назвала. Металлурги - это, в основном, "Металлоинвест", НЛМК, "Норникель", нефтяники - "Газпром нефть", "НОВАТЭК", ну все...

- А если все заявятся, Росприроднадзору хватит сил?

- Ну, мы очень аккуратно тоже (действуем - ИФ), мы не беремся объять необъятное. Будем работать по приоритетности... Помните: будем работать в третью смену. Все заявиться не должны, должны прийти люди, кому действительно важно. Если будет пустое, мы остановимся и скажем "нет, мы в этом не участвуем".

- Как обстоят дела с получением доступа к данным систем эко-мониторинга предприятий? В ноябре вы сетовали, что большинство компаний проигнорировало ваше предложение, а доступ открыла только "Газпром нефть". Пополнился ли список "открытых" Росприроднадзору компаний за это время?

- Есть еще HeidelbergCement, и вот зашел "РУСАЛ" с Красноярским алюминиевым заводом. Ну вот, пока все.

- Какие еще инициативы Росприроднадзор готовит к реализации?

- Мы выступаем идеологами платформы "Гриниум", где вы уже сегодня можете за 30 секунд узнать свой углеродный след. Можете посчитать и понять, "сколько вы весите" для планеты. Я свою тоже посчитала. Мой углеродный след в разы выше, чем у среднестатистического россиянина, потому что я много перемещаюсь.

На этой же платформе Гриниум.рф впоследствии можно будет накапливать баллы. Запустится система Green id. Если человек активен в экологических вопросах - сортирует мусор, участвует в экологических акциях, конкурсах и многое другое, то он зарабатывает баллы, повышает свой уровень Green id. Потом этими баллами, как мы планируем, человек сможет рассчитаться в такси, ресторане, получить скидки в страховой или банке. Все будет зависеть от партнеров, которые придут на площадку. Такая задумка.

Это такая ответственность внутренняя. Я хотела бы, знакомясь с человеком, спрашивать у него: "Какой у вас Green id, какой у вас рейтинг?" Когда человек, рассказывая мне о том, что он весь такой вовлеченный-вовлеченный, не сможет набрать даже 10 баллов, ну - о чем это будет говорить? О том, что он просто красуется на теме экологии, на фоне "зеленой" повестки.

- Была у вас еще инициатива экологического анти-рейтинга...

- Мы этот рейтинг обсудили с бизнесом, мы его показали, вызвали массу эмоций и нареканий. Создали специальную группу, которая продолжает работать над рейтингом.

- Но он до сих пор не обнародован, да?

- Сейчас, мне кажется, не совсем подходящее время, чтобы мы ставили подножку бизнесу. Он у нас есть, он посчитан, но сейчас просто реально не до этого. Бизнес - это же то, что нас кормит всех, то что держит бюджет, пополняет налогами. Мы не враги своему государству. Как только эта инициатива будет актуальна... Ведь для чего анти-рейтинг был создан? Для того, чтобы приглушить пустые декларации, чтобы сказать: "Прекратите заниматься фикцией!". Прекратите друг друга награждать медалями за то, что вы не сделали. А если вы это сделали, то мы как-то не увидели. Может быть, у нас со зрением плохо, а может быть, мы все-таки больше знаем, так тоже бывает.

Проверки и аварии

- По проверкам хотелось бы уточнить. В прошлом году после аварии на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума Росприроднадзор запустил масштабную программу проверок портов. Сколько вы успели проверить?

- У нас все проверки остановлены до конца года. По морским портам мы планировали проверить 117 юридических лиц, но проверили мы только 17, выявили там почти 150 нарушений и остановились. Вернемся к ним, когда мораторий будет снят.

- Что за авария на нефтепроводе "Самотлорнефтегаза", из-за которой с февраля периодически сбоит добыча нефти? Росприроднадзор, как нам известно, проводил административное расследование. Каковы его итоги?

- Это разгерметизация нефтепровода. Штрафы в размере, определенном Кодексом, - 30-100 тыс. рублей. Это небольшие суммы, а вот расчет ущерба... По воздуху там нет, мы не выявили превышений.

- Каковы итоги расследования пожара на уренгойском заводе подготовки конденсата к транспорту "Газпрома"?

- Там то же самое. У нас "Газпром переработка" привлечена к административной ответственности, штрафы в районе 300 тыс. рублей на сегодняшний момент.

- У "Татнефти" был эпизод в апреле - разгерметизация нефтедобывающей скважины, что там?

- Там порядка 6 млн рублей, 2,3 млн рублей за почву и 3,5 млн рублей за воду. Вы не ждите штрафов масштаба "Норильского никеля". Ведь там жуткая цифра была обусловлена количеством вылитого. Понимаете, что такое 21 тысяча тонн? Это 350 вагонов, или семь составов железнодорожных одномоментно в одну секунду опрокинулись в реку. Понимаете, что это, какой кошмар?

- Вот вы как раз упомянули эти разливы... И "Норникель", и КТК жаловались на то, что методика подсчета несовершенна, да и вы говорили, что она толкуется неоднозначно. Сообщалось, что она совершенствуется. Пересмотрена ли эта методика?

- Бизнес упирается жесточайше, пытаясь при пересмотре вырезать оттуда все, что только можно вырезать. Методика до сих пор не пересмотрена. Мы считаем, допустим, что там недооценены северные реки. Ну почему, объясните мне, северные реки, которые так сложно восстанавливаются, "весят" меньше в деньгах, чем реки средней полосы или юга? А бизнес на это не смотрит, они просто хотят убрать коэффициенты и все. Ведь тогда же "Норникель" заплатил такую сумму из-за повышающего коэффициента, из-за растворимости, из-за объема попавшего (в воду дизеля - ИФ) и длительности воздействия нефтепродукта. Пока методики не пересмотрены. Нас это не устраивает, но бизнес всегда пытается сделать для себя лучше, то есть они считают деньги, а мы защищаем природу.