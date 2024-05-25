Ольга Васильева: школьные программы пора дорабатывать

Президент Российской академии образования ответила на вопросы, которые волнуют учителей и родителей

Ольга Васильева: школьные программы пора дорабатывать Фото: Пресс-служба

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В конце учебного года по традиции мы собираем наиболее часто задаваемые вопросы, касающиеся школьного образования, в адрес президента Российской академии образования, академика Ольги Васильевой и обращаемся с просьбой ответить на них.

Беседу вел наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов.

- Естественно, что, как говорил Козьма Прутков, "нельзя объять необъятное". И потому пришлось, к сожалению, оставить за бортом беседы немало интересных вопросов. Но все же наиболее часто повторяемые мы оставили. На первом месте – жалобы на чрезмерные домашние задания.

- Должна напомнить, что не только учителя и родители об этом говорят. В перечне поручений по реализации Послания президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию вошел пункт о необходимости сбалансировать учебную нагрузку на детей, "в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий", "сокращения мероприятий по оценке уровня знаний"!

Что можно сделать? Сами учителя отсылают для ответа на этот вопрос к наличию федеральной образовательной программы. И контроль знаний, контроль усвоения необходим при изучении практически каждой темы по большинству предметов. Соответственно, чтобы сократить размеры домашних заданий, необходимо пересмотреть программы по предметам, приблизить их к реалиям урока. Учителю необходимо в рамках одного занятия провести и проверку домашней работы, и пройти новую тему, объяснить и качественно закрепить новый материал, отработав его так, чтобы все в классе усвоили. А дети разные, поэтому больше времени уходит на объяснение и проверку знаний. И чуть замешкается учитель – не впишется в годовую программу. Вот и получается, что расширение объема объяснения и контроля "съедает" время на освоение программы, вытесняет существенную ее часть на самостоятельное освоение и закрепление.

Электронный журнал – нововведение, но все ли там продумано?

- Почему же таких проблем раньше не было? Как наши учителя справлялись?

- Вспомните, как было раньше: традиционно всегда объясняли, потом закрепляли в том числе и домашними заданиями, рассказами на уроках.... И еще вспомните, когда давали домашнее задание, в уголочке классной доски писали номера параграфа, упражнений, и при этом учитель еще и проговаривал, о чем это задание, просил открыть учебник и посмотреть упражнение (задачу): все ли понятно по заданию, как выполнять дома.

Это был отдельный методический прием для повторения пройденного, для предварительной помощи ребенку в выполнении домашнего задания. Сейчас этого все меньше. Сейчас электронный журнал. А как быть ребенку в первом-втором классе, который смотрит в учебник и иногда не понимает, чего от него хотят? Только и остается идти к родителям! Родители начинают лезть в чаты, выяснять домашние задания и делать вместе с ребенком, а иногда – и вместо него. В результате? Задание выполнено, но учитель не может определить, правильно ли ученик понимает тему. К тому же, у ребенка может в связи с этим не сформироваться навык самостоятельной работы. И время пребывания у экрана компьютера при электронных дневниках резко выросло.

Учителю сложно увидеть общую нагрузку по домашним заданиям, то количество заданий, которые дают другие педагоги. Зачастую учителя не имеют практической возможности "сверить часы", им технически сложно согласовывать домашние задания. Эту проблему все-таки можно и нужно пытаться решить организационно-методически, внутри педагогического коллектива.

Понятно, каждый из предметников считает, что его предмет главный. Нам также ясно, что старшие классы должны знакомиться с последними достижениями науки. Но все это закладывается в учебниках и программах, в которых – основы наук. Программы со временем заметно уплотнились, и с этим надо работать… И почему же все кардинально поменялось именно в плане домашнего задания, в плане закрепления материала, который дети проходят? Почему так произошло?

- Хороший вопрос! Так почему?

- Я задаю этот вопрос учителям. Они называют разные причины, почему нет межпредметных связей. Приведу несколько примеров: понятие о координатах на уроках географии идет раньше, чем на уроках математики. С функциями на физике ребята сталкиваются раньше, чем на математике. И таких примеров много. И получается, что, если раньше педагоги прекрасно знали где, что и когда изучают, то теперь часто бывает так: учителя, работающие в параллели, по сути не знают, кто, кому и что задал! Получается, что суммарно эта работа по подготовке домашнего задания увеличивается по времени, хотя мы четко понимаем, что есть СанПиН, нормы которого нарушать нельзя.

Явно назрела необходимость дорабатывать программы! Надо попытаться сделать так, чтобы один предмет помогал другому. На эту тему есть диссертационные работы и исследования, есть разработки, которые позволяют это сделать в рамках одной школы.

Мы в академии создали Научный совет по естественно-математическому образованию. И первая задача, над которой мы сейчас работаем – объединить специалистов, чтобы они договорились, постарались усилить интеграцию при изучении тем по разным предметам, укрепить межпредметные связи. Устанавливаются они с большим трудом, хотя все понимают их важность. Я думаю, что усилиями академиков РАО это может получиться.

Сколько можно тратить время на контрольные работы?

- К проблеме загруженности домашними заданиями тесно примыкает и проблема перегрузки контрольными работами: например, могут быть две серьезные контрольные работы на двух уроках подряд. Сложно и для подготовки к ней, и даже психологически. Естественно, для учеников это сложно. Замдиректора говорит, что они ничего не могут сделать. Насколько реально что-то поменять?

- В чем здесь главная беда? Вот сейчас появилась такая странная история: всеобщая отчитываемость за что-нибудь. Есть городская, муниципальная, есть районная контрольная, региональная, и, наконец, федеральная. И получается, что желающих поучаствовать в оценке усвоения учебного материала очень много. О чем сейчас все педагоги говорят, так это о том, что у них не хватает времени повторить и закрепить усвоенное. Надо бы прислушаться к выводам ученых-психологов: если мы не вернулись к пройденной теме в течение шести дней, то у ребенка в памяти мало что останется.

Вечные российские вопросы

- И опять все те же извечные российские вопросы: кто виноват и что делать?

- Постараюсь ответить на вопрос "что делать?" Мое глубочайшее убеждение: должно быть именно качественное базовое образование для всех детей, будь то в небольшом селе или в мегаполисе. Необходимо, чтобы школа выполняла федеральную образовательную программу и чтобы муниципальные и региональные органы управления образованием не давали ей новые контрольные работы "от себя".

- А что говорят школьники?

- Все чаще я слышу от самих учеников: "А зачем мне это надо? Как мне это пригодится в жизни?" "Зачем мне вообще все то, что Вы предлагаете учить?" На эти вопросы очень простой ответ дал в свое время великий педагог – Василий Александрович Сухомлинский. Ответ простой: для того, чтобы ты был человеком.

Да, тангенс и котангенс, наверное, пригодятся в работе не всем, но знать о том, что это такое, совсем неплохо, потому что голова твоя работает. Желательно знать, что лежит в основе того, что ты делаешь, что производишь. Все эти знания – как кирпичики, на которых строится дом твоей жизни.

В школах не хватает естественников

- Следующий вопрос: не хватает преподавателей-естественников в школах, в то время как самые большие сложности у учеников возникают с естественно-математическими дисциплинами. Можно ли в университетах или в педвузах больше внимания обращать на естественников, потому что, как правило, далеко не все выпускники потом охотно идут в школы.

- Нехватка учителей-предметников естественно-научного цикла – да, ощущается, но сейчас уже в больших университетах, например, в Московском и Санкт-Петербургском государственном и некоторых других есть педагогическая магистратура. И в нее поступают очень сильные ребята, которые закончили профильный факультет классического вуза, например, биологический, физический факультеты, получили педагогическую базу, и идут работать в школы.

Я таких примеров знаю достаточно много. Молодые педагоги – биологи, физики, химики с базовым классическим образованием и педагогической магистратурой – работают в школах. Им это нравится, и их очень любят дети.

Но все-таки нехватка кадров есть. Вопиющей я считаю ситуацию, когда будущие учителя физики, химии и биологии при поступлении в вузы сдают экзамен по обществознанию, а университеты спокойно его принимают. Такого быть не должно! Да, обществознание легче физики, поэтому его выбирает большинство выпускников. Но нам все-таки необходимо переломить эту ситуацию.

Корр: ?!

- Вы не улыбайтесь, большинство вузов принимает результаты ЕГЭ для будущих учителей физики именно по обществознанию, вместо физики! Почему? Ответ у ректора очень простой: "Я не наберу студентов, потому что ЕГЭ по физике мало кто сдает".

Главное, о чем сегодня стоит задуматься: зачастую выпускники школ выбирают для поступления профили учителей физики, химии, биологии по остаточному принципу. Коллеги из высшей школы "плачут": для многих преподавателей первый семестр превращается в ликбез студентов по освоению школьной программы, отработку базовых знаний.

Что бы я предложила? Считаю необходимым перестать принимать ЕГЭ по обществознанию вместо профильной дисциплины как вступительный экзамен на естественно-научных направлениях педвузов и сделать для них небольшой переходный период, во время которого проходной балл по профильному ЕГЭ будет более доступным для многих ребят. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с профессиональным сообществом.

РАО будет иметь свое издательство?

- Один короткий вопрос от меня. Российская академия наук получила в свое ведение издательство "Наука". А у вашей академии?

- Мы создаем свой научно-аналитический журнал "Ученые записки Российской академии образования". В нем будут публиковаться научные статьи по специальностям "Психология", "Педагогика" и "Исторические науки". Все материалы, которые мы представим аудитории, будут проходить тщательное рецензирование. Для нас важно, чтобы публикация в "Ученых записках РАО" стала была высоконаучной, достоверной, отвечала на актуальные запросы образования, будила научную творческую мысль. Журнал должен стать особой дискуссионной площадкой для ученых по всем актуальным вопросам образования и источником информации по современным научным исследованиям психолого-педагогического сообщества страны.