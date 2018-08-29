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Шарапова вышла во второй круг US Open

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Шарапова завоевала путевку во второй круг Открытого чемпионата США, турнира серии Большого шлема.

В стартовом раунде соревнования она добилась победы над швейцаркой Пати Шнидер - 6:2, 7:6 (8:6).

Кроме того, из представителей России успешно во второй день US Open-2018 сыграли Вера Звонарева, Дарья Касаткина.

Из турнира в отчетный игровой день выбыли российские теннисисты Екатерина Александрова, Маргарита Гаспарян, Анна Блинкова (уступила как раз Звонаревой), а также Михаил Южный.

Таким образом, с учетом первого игрового дня во второй круг пробились Вера Звонарева, Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Екатерина Макарова, Карен Хачанов, Даниил Медведев.

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Теги: теннис, Мария Шарапова

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