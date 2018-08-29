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Фигуристы Волосожар и Траньков презентовали автобиографию

Они допускают, что напишут еще одну книгу о себе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Двукратные олимпийские чемпионы в фигурном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков представили свою автобиографическую книгу.

В книге, которая называется "Две стороны одной медали", они рассказали о своей жизни, спортивных победах на крупных турнирах, в том числе на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, где они выиграли золото в парном катании и в командных соревнованиях.

"Татьяна принимала участие в написании пролога и эпилога, все остальное - история моей жизни. На момент написания книги мы ждали нашего первенца, поэтому она не могла принимать полноценное участие в написании книги. Возможно, в будущем, мы напишем еще одну книгу", - сказал Траньков.

"Было много заблуждений о нас, о нашем знакомстве, поэтому хотелось написать, как все было на самом деле", - добавил он.

Волосожар и Траньков в паре выступали с сезона-2010/11. За это время, кроме олимпийских наград, они стали чемпионами мира 2013 года, дважды выигрывали "серебро" первенств мира 2011 и 2012 годов. Четыре раза пара выигрывали чемпионат Европы (в 2012, 2013, 2014 и в 2016 годах) и три раза становили чемпионами России (в 2011, 2013 и в 2016 годах).

Волосожар ранее выступала за Украину в паре со Станиславом Морозовым, дуэт четыре раза выигрывали чемпионат Украины.

Траньков ранее выступал с Марией Мухортовой, с которой он принимал участие в зимних Олимпийских играх 2010 года в Канаде, где пара стала 8-й. В 2005 году пара выиграла чемпионат мира среди юниоров.

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Теги: фигурное катание, Татьяна Волосожар, Максим Траньков
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