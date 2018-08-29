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Акинфеев продлил контракт с ЦСКА

Новое соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22

Акинфеев продлил контракт с ЦСКА
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
Фото: ТАСС, Денис Тырин

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Капитан московского ФК ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев подписал новое соглашение с клубом.

"Сегодня капитан ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев и генеральный директор клуба Роман Бабаев поставили подписи под новым контрактом голкипера", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

"Теперь соглашение Акинфеева с красно-синими рассчитано до окончания сезона-2021/22", - подчеркивается в заявлении.

Акинфеев - воспитанник армейской ДЮСШ, в которой он занимался с 4 лет. За основной состав ЦСКА он дебютировал в 2003 году. С тех пор он сыграл за ЦСКА 571 матч. Также на его счету 112 игр за сборную.

В составе ЦСКА Акинфеев по шесть раз выиграл чемпионат России и Кубок России, семь раз – Суперкубок страны, один раз – Кубок УЕФА. Он - 10-кратный обладатель приза "Вратарь" года имени Льва Яшина, который вручается журналом "Огонёк" лучшему вратарю сезона.

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Теги: футбол, ФК ЦСКА, Игорь Акинфеев
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