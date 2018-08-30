Четырех российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России (СБР) проведет тщательное расследование нарушений антидопинговых правил четырьмя российскими биатлонистами.

"В адрес СБР поступила информация от IBU (Международного союза биатлонистов - ИФ) о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. Поступившая информация в настоящее время тщательно проверяется", - сообщила в четверг пресс-служба СБР.

"Трое из четырех указанных в письме биатлонистов завершили спортивную карьеру, один в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны", - говорится в сообщении.

"Тем не менее СБР намерен провести тщательное разбирательство как в отношении спортсменов, так и в отношении их личных тренеров. О результатах расследования будет сообщено позже. В течение 14 дней спортсмены должны решить, будут ли они оспаривать выводы комиссии WADA и предпринимать соответствующие юридические действия. После этого СБР будет вправе огласить их фамилии", - сказали в пресс-службе.

"Союз биатлонистов России подчеркивает нулевую толерантность в отношении нарушителей антидопинговых правил и готов гласно и открыто сотрудничать с IBU и WADA в расследовании всех случаев, к которым каким-либо образом могут быть причастны спортсмены и специалисты, работающие под эгидой СБР. Мы обращаем особое внимание на то, что последний случай положительной допинг-пробы у российского биатлониста зафиксирован в декабре 2014 года, и с тех пор союз биатлонистов прикладывает максимум усилий для профилактики и предотвращения повторений подобных случаев", - заявили в СБР.

Ранее в СМИ не появлялось информации о нарушениях российских биатлонистов в последнее время.