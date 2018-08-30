30 августа 20:07

ЦСКА и "Локомотив" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Армейцы попали в одну группу с "Ромой" и "Реалом" Подробнее

30 августа 19:00

"Мольде" - "Зенит". Онлайн

Петербургский и норвежский клубы играют пока вничью в ответном матче Лиги Европы; этот счет приемлем для выхода "Зенита" в групповой этап Подробнее

30 августа 18:55

"Уфа" сыграла вничью с "Рейнджерс" и выбыла из еврокубков

Шотландская команда, возглавляемая Стивеном Джеррардом доигрывала матч, имея в составе на два игрока меньше Подробнее

30 августа 16:00

"Уфа" - "Рейнджерс". Онлайн