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ЦСКА и "Локомотив" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Армейцы попали в одну группу с "Ромой" и "Реалом"

ЦСКА и "Локомотив" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
Архивное фото
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Чемпион России "Локомотив" попал в группу D. Его соперниками станут португальский "Порту", немецкий "Шальке" и турецкий "Галатасарай".

Столичный ЦСКА сыграет в группе G против мадридского "Реала", итальянской "Ромы" и "Виктории" Пльзень из Чехии.

Группы выглядят следующим образом:

Группа А
"Атлетико" (Испания)
"Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Монако" (Франция)
"Брюгге" (Бельгия)

Группа B
"Барселона" (Испания)
"Тоттенхэм" (Англия)
ПСВ (Голландия)
"Интер" (Италия)

Группа C
ПСЖ (Франция)
"Наполи" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия)
"Црвена Звезда" (Сербия)

Группа D
"Локомотив" (Россия)
"Порту" (Португалия)
"Шальке" (Германия)
"Галатасарай" (Турция)

Группа E
"Бавария" (Германия)
"Бенфика" (Португалия)
"Аякс" (Голландия)
АЕК (Греция)

Группа F
"Манчестер Сити" (Англия)
"Шахтер" (Украина)
"Лион" (Франция)
"Хоффенхайм" (Германия)

Группа G
"Реал" (Испания)
"Рома"(Италия)
ЦСКА (Россия)
"Виктория" Пльзень (Чехия)

Группа H
"Ювентус" (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Валенсия" (Испания)
"Янг Бойз"(Швейцария)

Даты проведения матчей группового этапа:

1-й тур – 18/19 сентября
2-й тур – 2/3 октября
3-й тур – 23/24 октября
4-й тур – 6/7 ноября
5-й тур – 27/28 ноября
6-й тур – 11/12 декабря

Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано" - домашней арене "Атлетико".

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Теги: футбол, Лига чемпионов, ЦСКА, Локомотив
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