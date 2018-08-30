ЦСКА и "Локомотив" узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Чемпион России "Локомотив" попал в группу D. Его соперниками станут португальский "Порту", немецкий "Шальке" и турецкий "Галатасарай".
Столичный ЦСКА сыграет в группе G против мадридского "Реала", итальянской "Ромы" и "Виктории" Пльзень из Чехии.
Группы выглядят следующим образом:
Группа А
"Атлетико" (Испания)
"Боруссия" Дортмунд (Германия)
"Монако" (Франция)
"Брюгге" (Бельгия)
Группа B
"Барселона" (Испания)
"Тоттенхэм" (Англия)
ПСВ (Голландия)
"Интер" (Италия)
Группа C
ПСЖ (Франция)
"Наполи" (Италия)
"Ливерпуль" (Англия)
"Црвена Звезда" (Сербия)
Группа D
"Локомотив" (Россия)
"Порту" (Португалия)
"Шальке" (Германия)
"Галатасарай" (Турция)
Группа E
"Бавария" (Германия)
"Бенфика" (Португалия)
"Аякс" (Голландия)
АЕК (Греция)
Группа F
"Манчестер Сити" (Англия)
"Шахтер" (Украина)
"Лион" (Франция)
"Хоффенхайм" (Германия)
Группа G
"Реал" (Испания)
"Рома"(Италия)
ЦСКА (Россия)
"Виктория" Пльзень (Чехия)
Группа H
"Ювентус" (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Валенсия" (Испания)
"Янг Бойз"(Швейцария)
Даты проведения матчей группового этапа:
1-й тур – 18/19 сентября
2-й тур – 2/3 октября
3-й тур – 23/24 октября
4-й тур – 6/7 ноября
5-й тур – 27/28 ноября
6-й тур – 11/12 декабря
Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано" - домашней арене "Атлетико".