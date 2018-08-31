Определились соперники российских клубов по групповому этапу Лиги Европы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - По итогам жеребьевки, которая прошла в Монако, стали известны соперники российских клубов по групповому этапу Лиги Европы - второму по значимости клубному турниру на континенте.

Соперниками петербургского "Зенита" стали датский "Копенгаген", французский "Бордо" и чешская "Славия". Все они попали в группу С.

"Зенит" попал в еврокубки как команда, финишировавшая на пятом месте в чемпионате России-2017/18. Турнирный путь он начал с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, где по сумме двух встреч одолел минское "Динамо". В раунде плей-офф квалификации он прошел норвежскую команду "Мольде".

Московский "Спартак" попал в одну группу с испанским "Вильярреалом", австрийским "Рапидом" и шотландским "Рейнджерс". Команды представят квартет G.

В чемпионате России-2017/18 "Спартак" финишировал на третьем месте и получил путевку в третий раунд квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Однако команда не смогла пройти соперников из греческого ПАОКа и теперь продолжит турнирный путь на групповой стадии Лиги Европы.

ФК "Краснодар" сыграет с испанской "Севильей", бельгийским "Стандардом" и турецким "Акхисаром" в группе J.

В чемпионате России-2017/18 "Краснодар" финишировал на четвертом месте в турнирной таблице и получил прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы.