Усэйн Болт дебютировал за австралийский футбольный клуб

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU -Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт провел первый матч за австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Маринерс".

В товарищеском матче его команда играла против клуба "Сентрал Кост Футбол". Усэйн Болт вышел на поле на 71-й минуте игры, когда "Маринерс" уже вели с крупным счетом. Итоговый результат – 6:1 в их пользу.

Как сообщается в твиттере "Сентрал Кост Маринерс", на матче присутствовало 9958 человек.

В 2017 году спринтер завершил карьеру легкоатлета, последним его выступлением стал чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне.

Ранее 31-летний Болт неоднократно выражал свою любовь к футболу и, в том числе, к английскому "Манчестер Юнайтед", с которым он провел несколько тренировок и даже играл за клуб в товарищеском матче.