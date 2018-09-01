"Краснодар" выиграл у "Локомотива" в матче Российской премьер-лиги

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" добились победы над московским "Локомотивом", вырвав ее в компенсированное ко второму тайму время матча шестого тура чемпионата России.

Результат встречи, прошедшей в Краснодаре в субботу, - 2:1 в пользу хозяев.

На 33-й минуте Мануэл Фернандеш, реализовав пенальти, вывел "Локомотив" вперед. Через шесть минут Вандерсон сравнял счет. На второй компенсированной ко второму тайму минуте вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов провел победный для "Краснодара" гол.

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов, перешедший в эту команду летом из "Краснодара", начал игру против своей бывшей команды в стартовом составе, а на 57-й минуте был заменен.

Победа позволила "Краснодару" набрать 10 очков и разместиться на четвертом месте в турнирной таблице. У "Локомотива" на два балла меньше и он на седьмом месте.