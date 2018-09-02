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Шарапова вышла в четвертый круг US Open

Она победила представительницу Латвии Елену Остапенко

Шарапова вышла в четвертый круг US Open
Теннисистка Мария Шарапова
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова завоевала путевку в четвертый круг Открытого чемпионата США, турнира серии Большого шлема.

В третьем раунде соревнования она нанесла поражение представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 6:3, 6:2. Счет по победам в личных встречах теперь 2-0 в пользу россиянки.

В борьбе за выход в четвертьфинал соперницей Шараповой будет испанка Карла Суарес-Наварро. Счет по победам в этой паре 4-1 в пользу российской теннисистки.

Шарапова осталась единственным представителем России во взрослых одиночных разрядах UD Open-2018.

Открытый чемпионат США по теннису в 2018 году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные $53 млн.

Действующими победителями US Open в мужском и женском одиночном разрядах являются соответственно Рафаэль Надаль (Испания) и Слоан Стивенс (США).

US Open традиционно закрывает программу турниров Большого шлема в календарном году. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).

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Теги: теннис, Мария Шарапова, US Open
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