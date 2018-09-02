Шарапова вышла в четвертый круг US Open

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова завоевала путевку в четвертый круг Открытого чемпионата США, турнира серии Большого шлема.

В третьем раунде соревнования она нанесла поражение представительнице Латвии Елене Остапенко со счетом 6:3, 6:2. Счет по победам в личных встречах теперь 2-0 в пользу россиянки.

В борьбе за выход в четвертьфинал соперницей Шараповой будет испанка Карла Суарес-Наварро. Счет по победам в этой паре 4-1 в пользу российской теннисистки.

Шарапова осталась единственным представителем России во взрослых одиночных разрядах UD Open-2018.

"I feed off this crowd energy every night...it helps get me through."



✔️ @MariaSharapova is now 22-0 under the lights of Arthur Ashe Stadium...#USOpen pic.twitter.com/Y7wQstRTLE — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2018

Открытый чемпионат США по теннису в 2018 году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные $53 млн.

Действующими победителями US Open в мужском и женском одиночном разрядах являются соответственно Рафаэль Надаль (Испания) и Слоан Стивенс (США).

US Open традиционно закрывает программу турниров Большого шлема в календарном году. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).