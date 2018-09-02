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Спорт

Российский футболист Черышев провел первый гол за "Валенсию" в сезоне

В матче чемпионата Испании с "Леванте" он помог своей команде отыграться, встреча завершилась вничью

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев, на клубном уровне защищающий цвета "Валенсии", отличился голом в матче третьего тура чемпионата Испании против "Леванте".

Спорт"Валенсия" арендовала у "Вильярреала" футболиста сборной России ЧерышеваЧитать подробнее

Россиянин поразил ворота "Леванте" головой на 16-й минуте, благодаря чему "Валенсия" сравняла счет – 1:1. В оставшееся до окончания матча время соперники провели по голу. Встреча, прошедшая на поле "Леванте", завершилась со счетом 2:2.

Денис Черышев вышел в стартовом составе команды и был заменен на 71-й минуте (при счете 2:2).

После трех туров "Валенсия" занимает в турнирной таблице лишь 15-е место: команда набрала 2 очка. Что касается "Леванте", команда набрала 4 очка и занимает пятое место. Столько же баллов набрали ее восемь команд (в турнирной таблице располагаются в местах с четвертого до 12-го), у "Леванте" преимущество перед большинством из них по дополнительным показателям.

14 августа Черышев перешел в "Валенсию" из испанского "Вильярреала" на правах аренды, срок которой истечет по окончании сезона.

Черышев является воспитанником структуры мадридского "Реала". Будучи игроком "Реала", он выступал на правах аренды в "Севилье", "Вильярреале" и "Валенсии". С 2016 года права на россиянина принадлежат "Вильярреалу".

Летом нынешнего года Черышев в составе сборной России выступал на домашнем ЧМ-2018 и вошел в число лучших бомбардиров турнира - 4 гола. Это помогло национальной команде страны дойти до четвертьфинала, где она уступила будущему финалисту сборной Хорватии по пенальти.

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Теги: футбол, Испания, Денис Черышев

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