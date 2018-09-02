Сироткин набрал первое очко в "Формуле-1" после дисквалификации Грожана

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Гонщик команды Williams россиянин Сергей Сироткин, проводящий дебютный сезон в "Формуле-1", набрал первое очко в чемпионате после того, как организаторы аннулировали результат француза Ромена Грожана (Haas) на Гран-при Италии.

Как сообщает пресс-служба "Формулы-1", технический делегат Международной автомобильной федерации, осмотрев болид гонщика, признал днище машины не соответствующей регламенту гонок. В итоге результат Грожана, ставшего шестым, был исключен из протокола, а каждый из финишировавших после него пилотов переместился на одну позицию выше. Россиянин Сироткин закончил гонку 11-м, а после пересмотра результатов он теперь фигурирует на 10-м месте, которое дает спортсмену 1 балл в личном зачете.

До этого россиянин оставался единственным участником чемпионата, не набравшим ни одного очка.

Как сообщалось, победителем Гран-при Италии стал британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes.