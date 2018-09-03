Команда Аршавина "Кайрат" сыграет с "Зенитом" в контрольном матче

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" объявил о том, что проведет товарищескую встречу с петербургским "Зенитом".

Как сообщается в твиттере "Кайрата", матч пройдет 9 сентября в Санкт-Петербурге.

🔥 Друзья, отличная новость: "Зенит" и "Кайрат" встретятся в товарищеском матче! Встреча состоится 9 сентября, в городе Санкт-Петербург.



Более подробная информация — немногим позже.



Уже ждете? 😉 pic.twitter.com/ANrNCr5By5 — ФК "Кайрат" (@fc_kairat) 3 сентября 2018 г.

С марта 2016 года за "Кайрат" выступает экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин.

Аршавин является воспитанником ленинградского футбола, за основную команду петербургского "Зенита" выступал с 1999 по 2008, в 2012, а также с 2013 по 2015 годы и стал трехкратным чемпионом России. С 2009 по 2013 год он играл в составе лондонского "Арсенала". С 2002 по 2012 год он защищал цвета сборной России, был ее капитаном. В 2008 году в составе национальной команды Аршавин завоевал бронзовые награды чемпионата Европы.