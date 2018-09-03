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Роналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФА

Черчесов не попал в шорт-лист тренеров; полузащитник Черышев - в числе претендентов на звание лучшего гола ЧМ-2018

Роналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФА
Футболисты Криштиану Роналду и Мохамед Салах
Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В окончательный список претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) вошли Криштиану Роналду, Лука Модрич и Мохамед Салах, сообщает пресс-служба ФИФА.

Португалец Роналду на клубном уровне защищает цвета итальянского "Ювентуса", куда летом перешел из испанского "Реала". Хорват Модрич играет за "Реал", а египтянин Салах - за английский "Ливерпуль". Каждый из них был капитаном своей национальной команды на чемпионате мира-2018 в России.

На звание лучшего тренера претендуют главный тренер сборной Хорватии Златко Далич, наставник сборной Франции Дидье Дешам, экс-наставник "Реала " Зинеддин Зидан (покинул команду по окончании сезона-2017/18). В шорт-лист не попал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который ранее находился в расширенном списке претендентов.

Полузащитник сборной России Денис Черышев претендует на звание автора лучшего гола на чемпионате мира-2018. В шорт-лист попал его гол в ворота команды Хорватии в четвертьфинале турнира. Победитель номинации получит премию имени Ференца Пушкаша.

Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции, в финале победившая Хорватию. Команда России дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила хорватам.

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Теги: футбол, ЧМ-2018, Денис Черышев, ФИФА, Криштиану Роналду, Станислав Черчесов, Лука Модрич, Мохамед Салах

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