"Зениту" разрешили заявить экс-футболиста "Ювентуса" Маркизио вне трансферного окна

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз (РФС) разрешил петербургском у "Зениту" внести в заявку на участие в соревнованиях бывшего полузащитника итальянского "Ювентуса" Клаудио Маркизио.

"В понедельник, 3 сентября, в Доме футбола состоялось заседание Комитета РФС по статусу игроков, на котором было принято следующее решение: удовлетворить заявление АО "ФК "Зенит" г. Санкт-Петербург о регистрации футболиста-профессионала Клаудио Маркизио (19.01.1986 г.р.) вне регистрационного периода", - говорится в сообщении пресс-службы РФС в понедельник.

Таким образом, "Зениту" разрешено зарегистрировать Маркизио для участия в соревнованиях под эгидой РФС вне регистрационного периода при представлении в Российскую премьер-лигу всех соответствующих документов.

Маркизио разорвал контракт с "Ювентусом" в августе нынешнего года.

32-летний футболист провел в системе "Ювентуса" в общей сложности 25 лет, придя в академию клуба в семилетнем возрасте. В 2006 году он дебютировал в основном составе "Ювентуса", и в итоге провел за команду 389 матчей в различных турнирах.