СКА проиграл "Торпедо" в матче КХЛ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Петербургский СКА уступил "Торпедо" в выездном поединке второго тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в понедельник в Нижнем Новгороде, завершился со счетом 4:3 (0:2, 2:1, 2:0). Несмотря на поражение, СКА пока возглавляет Западную конференцию КХЛ.

В параллельном матче, который проходил в Казани, местный "Ак Барс" обыграл минское "Динамо" - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

На своей арене в Нижнекамске "Нефтехимик" проиграл подмосковному "Витязю" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

"ХК Сочи" дома по буллитам уступил владивостокскому "Адмиралу" - 4:5 (1:3, 1:0, 2:1, 0:0, 0:1).

В Хельсинки на своем льду "Йокерит" победил пекинский "Куньлунь Ред Стар" - 6:3 (1:1, 3:0, 2:2).