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Шарапова выбыла из US Open-2018

В четвертом круге Открытого чемпионата США россиянка уступила испанке Суарес Наварро

Шарапова выбыла из US Open-2018
Мария Шарапова
Фото: Reuters

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от испанки Карлы Суарес Наварро в матче четвертого круга Открытого чемпионата США, турнира серии Большого шлема.

Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени, завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу представительницы Испании. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.

Эта победа стала первой для Суарес Наварро, которой в отчетный игровой день исполнилось 30 лет, в официальных матчах против Шараповой. Ранее дважды побеждала 31-летняя россиянка.

После поражения Шараповой от Суарес Наварро представителей россиян во взрослых одиночных разрядах US Open-2018 не осталось.

Открытый чемпионат США по теннису в 2018 году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные $53 млн.

Действующими победителями US Open в мужском и женском одиночном разрядах являются соответственно Рафаэль Надаль (Испания) и Слоан Стивенс (США).

US Open традиционно закрывает программу турниров Большого шлема в календарном году. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).

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Теги: теннис, Мария Шарапова, US Open

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