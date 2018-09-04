Шарапова выбыла из US Open-2018

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от испанки Карлы Суарес Наварро в матче четвертого круга Открытого чемпионата США, турнира серии Большого шлема.

Встреча, прошедшая в ночь на вторник по московскому времени, завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу представительницы Испании. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.

Эта победа стала первой для Суарес Наварро, которой в отчетный игровой день исполнилось 30 лет, в официальных матчах против Шараповой. Ранее дважды побеждала 31-летняя россиянка.

После поражения Шараповой от Суарес Наварро представителей россиян во взрослых одиночных разрядах US Open-2018 не осталось.

A perfect 30th birthday 🎁!@CarlaSuarezNava ends Sharapova's unbeaten record at night, defeating her 6-4, 6-3...



She will play Madison Keys in her 1st #USOpen QF since 2013! pic.twitter.com/NFR7C9gLkx — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2018

Открытый чемпионат США по теннису в 2018 году проходит с 27 августа по 9 сентября. Призовой фонд турнира составляет рекордные $53 млн.

Действующими победителями US Open в мужском и женском одиночном разрядах являются соответственно Рафаэль Надаль (Испания) и Слоан Стивенс (США).

US Open традиционно закрывает программу турниров Большого шлема в календарном году. Ранее прошли Australian Open (Открытый чемпионат Австралии), Roland Garros (Открытый чемпионат Франции) и Wimbledon (Уимблдонский турнир в Великобритании).