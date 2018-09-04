РУСАДА в этом году зафиксировало 113 нарушений антидопинговых правил

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Более 100 нарушений антидопинговых правил зарегистрировано на 1 сентября текущего года, заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус на пресс-конференции во вторник.

"В прошлом году было 59 нарушений, на 1 сентября зарегистрировано уже 113 нарушений. В прошлом году было 170 нарушений прав доступности (спортсмена для допинг-контроля), сейчас таких нарушений уже более 200. Нас настораживает данная ситуация", - сказал он.

По его словам, РУСАДА за год взяло почти 6,2 тыс. проб на допинг.

"За год мы взяли 6196 проб, при плановом требовании 6 тысяч. Мы выполнили целевые показатели", - сообщил Ганус.

"Мы выстроили работу по планированию допинг-тестирования", - отметил он.

"Мы благодарим партнеров, которые в прошлом году помогали нам при заборе проб. На конце года процент забора проб нашими партнерами составлял 60-70 %. На данный период времени ситуация изменилась зеркально - более 70% проб берет РУСАДА, более 70 инспекторов работают, мы структурируем систему инспекторов, ведем работу по подготовке инспекторов международного уровня", - сказал Ганус.

Он отметил, что РУСАДА, которое пока не восстановлено в правах, сотрудничает с 13 иностранными организациями.

"Вот подтверждение нашего соответствия: мы работаем с 13 международными антидопинговыми организациями. Мы вели забор проб для канадцев - у хоккеистов, а хоккей для Канады - священная корова. Теперь мы работаем для USADA, объем сотрудничества расширяется, нам доверяют", - заявил он.

Ганус вступил в должность генерального директора РУСАДА в августе 2017 года.

Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2015 года приняло решение лишить аккредитации РУСАДА, так как российское агентство было признано несоответствующим кодексу ВАДА.

Ганус вступил в должность генерального директора РУСАДА в августе 2017 года.

Всемирное антидопинговое агентство в ноябре 2015 года приняло решение лишить аккредитации РУСАДА, так как российское агентство было признано несоответствующим кодексу ВАДА.