Футболист сербского "Партизана" Ожегович перешел в тульский "Арсенал"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сербский нападающий белградского "Партизана" Огнен Ожегович пополнил состав тульского ФК "Арсенал", сообщила пресс-служба российского клуба.

"В "Арсенале" Огнен Ожегович будет играть под №45 на условиях аренды", - говорится в сообщении.

24-летний форвард является воспитанником белградской "Црвены Звезды". Футболист выступал на родине за ряд клубов, а также в Китае. С 2017 года Ожегович играл в "Партизане", в Лиге Европы-2017/18 отметился голами в матчах с киевским "Динамо" и "Янг Бойз".

В составе сборной Сербии U19 стал победителем первенства Европы.

Тульский "Арсенал" - участник чемпионата Российской премьер-лиги.