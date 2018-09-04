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Футболист сербского "Партизана" Ожегович перешел в тульский "Арсенал"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Сербский нападающий белградского "Партизана" Огнен Ожегович пополнил состав тульского ФК "Арсенал", сообщила пресс-служба российского клуба.

"В "Арсенале" Огнен Ожегович будет играть под №45 на условиях аренды", - говорится в сообщении.

24-летний форвард является воспитанником белградской "Црвены Звезды". Футболист выступал на родине за ряд клубов, а также в Китае. С 2017 года Ожегович играл в "Партизане", в Лиге Европы-2017/18 отметился голами в матчах с киевским "Динамо" и "Янг Бойз".

В составе сборной Сербии U19 стал победителем первенства Европы.

Тульский "Арсенал" - участник чемпионата Российской премьер-лиги.

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Теги: футбол, Российская премьер-лига, РПЛ
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