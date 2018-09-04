Моуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признал себя виновным в деле об уклонении от уплаты налогов в Испании и согласился на годичный тюремный срок условно, сообщает Mundo Deportivo.

55-летний португалец в письменной форме признал, что будучи наставником мадридского "Реала" с 2010 по 2013 год, не заплатил примерно 3,3 млн евро налогов с прав на образ.

Осенью прошлого года представители Моуринью отрицали факт нарушения им законодательства, они утверждали, что тренер, проживая в Испании, заплатил более 26 млн евро в качестве налогов.

Теперь же, с учетом признательных показаний Моуринью и назначенного ему наказания, дело против португальца закрыто.

Кто такой Жозе Моуринью

Жозе Моуринью – один из самых успешных тренеров в современном футболе, титулов он добивался практически с каждым клубом, в котором работал. Еще работая в португальском "Порту", он дважды выиграл чемпионат страны, по разу – Кубок Португалии и Суперкубок Португалии. Но главными его достижениями в "Порту" являются выигранные им Кубок УЕФА и на следующий сезон – Лига чемпионов.

После триумфа с "Порту" Моуринью в 2004 году принял приглашение от лондонского "Челси", который он вскоре трижды привел к золоту чемпионата Англии и к победе в ряде других клубов.

С 2008 по 2010 годы Моуринью работал уже в итальянском "Интере", где осчастливил местных болельщиков выигрышем как национального чемпионата (дважды), так и Лиги чемпионов, Кубка Италии, Суперкубка Италии (по разу).

Следующим клубом португальского специалиста стал как раз "Реал", вместе с этой командой он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

В мае 2016 года Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед", где также добился неоднократного успеха, выиграв Кубок английской Лиги, Суперкубок УЕФА и Лигу Европы УЕФА.

Тенденция, однако

Моуринью - не единственный обвиняемый в неуплате налогов человек, связанный с испанским футболом.

В марте нынешнего года суд потребовал пять лет тюрьмы для бывшего полузащитника сборной Испании, мадридского "Реала", мюнхенской "Баварии", английского "Ливерпуля" и ряда других клубов Хаби Алонсо.

Как сообщалось, испанские налоговые органы выявили ряд нарушений налогового кодекса со стороны спортсмена: футболист использовал подставную фирму для использования маркетинговых прав. Отмечалось, что испанцу грозит до восьми лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 8 млн евро.

В феврале суд в Испании приговорил нападающего английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса к 16 месяцам тюрьмы за мошенничество с налогами. Игрок обвиняется в том, что, будучи футболистом "Барселоны" в 2012-2013 годах, скрывал доходы от продажи прав на свой образ.

Однако в тюрьме Алексис Санчес находиться не будет: он согласился выплатить налог в размере 1 млн евро.

Криштиану Роналду, будучи игроком мадридского "Реала", в июне получил два года тюрьмы условно за уклонение от налогов.

33-летнего португальца обвиняли в сокрытии от налоговой службы примерно 14,7 млн евро. Ему грозило до пяти лет тюрьмы.

Роналду настаивал, что не нарушал закон и не пытался уклониться от уплаты налогов.

Ранее суд в Испании признал виновным в неуплате налогов другого ведущего футболиста, выступающего в этой стране: аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил 21-месячный срок. Аналогичное наказание было вынесено и отцу футболиста Хорке Орасио Месси, также проходившему по этому делу, но срок был сокращен до 15 месяцев лишения свободы. Впрочем, вскоре суд решил заменить тюремный срок денежным штрафом.

Отмечалось, что Месси и его отец так и так не попали бы в тюрьму. Согласно испанскому законодательству, сроки меньше двух лет обычно отбываются условно. В итоге после вынесения приговора аргентинец продолжил играть в футбол на профессиональном уровне.