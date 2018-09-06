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Спорт КХЛ-2018/19

Матчи КХЛ в пятницу начнутся с минуты молчания в память об ХК "Локомотив"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Участники матчей очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые пройдут в пятницу, проведут специальную акцию, посвященную хоккеистам ярославского "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

"7 сентября 2018 года состоятся шесть матчей чемпионата КХЛ. Все они начнутся с минуты молчания в память о трагедии под Ярославлем. Также перед этими играми будет показан видеоролик, посвящённый погибшей семь лет назад команде", - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ в четверг.

"По инициативе КХЛ клубы-хозяева завтрашних матчей ("Ак Барс", "Нефтехимик", "Спартак", "Торпедо", ХК "Сочи" и "Йокерит") выделят на трибунах сектор памяти, в котором будут разложены 44 шарфа ярославского клуба – по количеству погибших 7 сентября 2011 года. Все 12 команд выйдут завтра на лед со специальными нашивками на игровых свитерах в память о трагическом событии", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, - отмечает КХЛ, - во дворцах, где в пятницу пройдут матчи, будут оборудованы мемориальные зоны, в которых болельщики смогут возложить цветы и почтить память команды.

"Завтрашний Совет директоров КХЛ также начнётся с минуты молчания", - говорится в сообщении.

Самолет Як-42, на борту которого находились игроки, тренеры и персонал хоккейного клуба "Локомотив", потерпел крушение 7 сентября 2011 года под Ярославлем. В авиакатастрофе погибли 37 спортсменов и семь членов экипажа, выжить удалось бортинженеру Александру Сизову.

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Теги: хоккей, КХЛ, ХК Локомотив

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