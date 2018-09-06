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Ибрагимовичу предложили продолжить карьеру в Египте

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Египетский клуб "Пирамида" предложил контракт шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу, сообщает Record.com,

Отмечается, что переговоры могут завершиться в ближайшие дни, а Ибрагимович может присоединиться к египетской команде в тот момент, когда в чемпионате американской лиги MLS наступит перерыв.

22 марта Ибрагимович расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед", а на следующий день подписал соглашение с американским клубом "Лос-Анджелес Гэлакси". В дебютном матче за эту команду швед отличился дважды, чем помог ей выиграть в дерби у "Лос-Анджелеса" со счетом 4:3.

Ибрагимович защищал цвета МЮ в сезоне-2016/17, предварительной подписав контракт с клубом также на один год. В 46 матчах за "Манчестер Юнайтед" он провел 28 голов, но получил травму и завершил сезон досрочно. В августе 2017 года он снова стал игроком "Манчестер Юнайтед".

После того, как в 2001 году Ибрагимович покинул свой первый клуб - шведский "Мальме", он становился чемпионом почти всех стран, за клубы которых играл. Ибрагимович - четырехкратный чемпион Франции в составе ПСЖ, четырехкратный чемпион Италии в составе миланского "Интера" (три раза) и "Милана" (один раз), двукратный чемпион Нидерландов в составе амстердамского "Аякса", чемпион Испании в составе "Барселоны". В составе МЮ чемпионат Англии он не выигрывал, зато стал победителем Лиги Европы УЕФА.

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Теги: футбол, Златан Ибрагимович, Египет

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