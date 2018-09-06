Шайба Капризова принесла победу ЦСКА над магнитогорским "Металлургом"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Поединок, состоявшийся в четверг, завершился со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). За армейцев победный гол забил Кирилл Капризов.
В параллельной встрече в Екатеринбурге местный "Автомобилист" в овертайме одолел братиславский "Слован" - 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Решающая шайба на счету Анатолия Голышева. Хозяева одержали третью победу подряд и возглавляют Восточную конференцию КХЛ. Команда из Словакии потерпела третье поражение кряду.