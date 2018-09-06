Главные новости
В РоссииПутин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеЭкономикаЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляВ РоссииForbes составил список самых богатых семей России
Спорт КХЛ-2018/19

Шайба Капризова принесла победу ЦСКА над магнитогорским "Металлургом"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА нанес поражение магнитогорскому "Металлургу" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Поединок, состоявшийся в четверг, завершился со счетом 1:2 (1:0, 0:1, 0:1). За армейцев победный гол забил Кирилл Капризов.

В параллельной встрече в Екатеринбурге местный "Автомобилист" в овертайме одолел братиславский "Слован" - 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0). Решающая шайба на счету Анатолия Голышева. Хозяева одержали третью победу подряд и возглавляют Восточную конференцию КХЛ. Команда из Словакии потерпела третье поражение кряду.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: хоккей, КХЛ
Спорт
Виктор Ан объявил о завершении карьерыВиктор Ан объявил о завершении карьеры
Он покидает Россию по семейным причинамПодробнее
 РПЛ осудила возможность переноса матчей с построенной к ЧМ арены в РостовеРПЛ осудила возможность переноса матчей с построенной к ЧМ арены в Ростове
В Лиге опасаются, что после концерта Басты поле не восстановится и клубу "Ростов" придется играть на старом менее вместительном стадионеПодробнее
 Моуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налоговМоуринью получил год тюрьмы условно за уклонение от уплаты налогов
Португальский специалист согласился, что является виновным в этом делеПодробнее
 Шарапова выбыла из US Open-2018Шарапова выбыла из US Open-2018
В четвертом круге Открытого чемпионата США россиянка уступила испанке Суарес НаварроПодробнее
Маркизио перешел в "Зенит" после 25 лет, проведенных в "Ювентусе"Маркизио перешел в "Зенит" после 25 лет, проведенных в "Ювентусе"
С петербургским клубом он подписал контракт, рассчитанный на два сезонаПодробнее
 Роналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФАРоналду, Модрич и Салах претендуют на звание игрока года по версии ФИФА
Черчесов не попал в шорт-лист тренеров; полузащитник Черышев - в числе претендентов на звание лучшего гола ЧМ-2018Подробнее
 Сироткин набрал первое очко в "Формуле-1" после дисквалификации ГрожанаСироткин набрал первое очко в "Формуле-1" после дисквалификации Грожана
До пересмотра результатов Гран-при Италии россиянин оставался единственным, кто не набрал ни одного очкаПодробнее
 "Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в 6-м туре чемпионата России"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в 6-м туре чемпионата России
"Зенит" сохранил лидерство в турнирной таблице, набрав 16 очковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Фотохроника 5 сентября7 фото
05 сентября
Фотохроника 5 сентября
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин внес в Госдуму поправки к пенсионной реформеЭкономикаЕвро превысил 80 рублей впервые с 11 апреляВ РоссииForbes составил список самых богатых семей РоссииВ РоссииТимакова подтвердила намерение перейти на работу в ВЭБВ миреКонстантинопольский патриархат взял на себя ответственность за судьбу православияВ миреStarbucks открыл первое кафе в Италии

Хакеры похитили данные почти 400 тысяч клиентов British Airways

Хакеры похитили данные почти 400 тысяч клиентов British AirwaysАтака затронула тех, кто бронировал билеты с помощью банковских карт с 21 августа по 5 сентября Подробнее

СК Белоруссии пообещал, что фигуранты "дела БелТА" не получат суровых наказаний

Шайба Капризова принесла победу ЦСКА над магнитогорским "Металлургом"

Число точек продаж с онлайн-кассами превысило 2,2 млн

Генпрокуратура заявила о законности возобновления дела против вернувшегося в РФ бизнесмена

Пять человек погибли в ДТП в Липецкой области

Высокопоставленные чиновники США открестились от статьи о вредительстве в Белом доме

Глава профсоюза фрилансеров арестован в Петербурге по делу о присвоении 4 млн рублей

США ввели санкции против программиста из КНДР, подозреваемого в атаке WannaCry

Владелец находящегося в порту США судна "Поморье" обратился в МИД РФ

Мегафон уйдет с LSE 5 октября

Совет директоров Промсвязьбанка решил увеличить его уставный капитал на 5 млрд рублей

Что произошло за день: четверг, 6 сентября

Поправки в пенсионный закон, новая работа Тимаковой и самые богатые семьи России Подробнее

Фотохроника 6 сентября

Фотохроника 6 сентября6 фото

Украина приостановила пропуск автомобилей через два из трех пунктов на границе с Крымом

Пункты "Каланчак" и "Чаплинка" временно закрыты в связи с опасной экологической ситуацией с крымским заводом "Титан", пояснили в украинской погранслужбе Подробнее

Самарские ученые изобрели космический двигатель на смеси спирта с водой

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179058833723364', params: { p1: 'byueh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');