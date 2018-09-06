Грузия победила Казахстан, Армения обыграла Лихтенштейн в первых играх Лиги наций

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сборная Грузии по футболу нанесла поражение команде Казахстана в выездном матче первого тура Лиги наций УЕФА.

Поединок, состоявшийся в Астане в четверг, завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

В Ереване сборная Армении одолела Лихтенштейн - 2:1.

Обе встречи состоялись в группе D, и стали стартовыми для нового турнира с участием национальных команд.

Россия свой первый матч проведет 7 сентября на стадионе "Шенол Гюнеш" в Трабзоне против Турции. 10 сентября в Ростове-на-Дону подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Чехии.

Сборная России и ее соперники составили группу 2 в лиге B - второго по значимости дивизиона на турнире. Победа в группе позволит ей выйти ей в лигу A, а также побороться за путевку в финальную часть чемпионата Европы-2020, если россияне неудачно выступят в отборочном турнире Евро-2020.