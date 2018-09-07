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Марадона возглавил мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона стал главным тренером мексиканской команды "Дорадос де Синалоа", о чем сообщается в твиттере клуба.

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Детали сделки (на какой срок подписан контракт, на каких условиях) не уточняются.

В мае нынешнего года сообщалось, что Марадона стал председателем правления брестского ФК "Динамо", подписав с белорусским клубом трехлетний контракт.

Марадона – чемпион мира-1986 в составе сборной Аргентины. В качестве главного тренера работал в аргентинских клубах, командах из ОАЭ, а также со сборной Аргентины.

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Теги: футбол, Диего Марадона

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