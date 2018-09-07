"Динамо-Брест" пока не получало подтверждения ухода Марадоны из клуба

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Динамо-Брест" пока не располагает достоверной информацией об уходе Диего Марадоны с поста председателя правления клуба.

"Мы сейчас связываемся с менеджерами Диего Марадоны. Как только проясним все обстоятельства, сможем давать какие-то комментарии. Пока их нет", - заявила "Интерфаксу" утром пресс-секретарь брестского клуба Ольга Хижинкова, отвечая на вопрос о возможном уходе Марадоны в мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа", который выступает во втором по силе дивизионе Мексики.

"Дорадос де Синалоа" сообщает, что Марадона назначен главным тренером мексиканской команды.

В инстаграме команды размещен короткий ролик с приветствием аргентинца.

В мае 2018 года Марадона подписал трехлетний контракт с "Динамо-Брест", он посетил Брест в июле, что вызвало бурную реакцию его белорусских поклонников и надежды на стремительное развитие клуба.

В июне руководитель Белорусской федерации футбола (ныне премьер-министр) Сергей Румас заявил, что "приход такого человека на пост председателя правления "Динамо-Брест" будет однозначно способствовать интересу и популяризации футбола в Беларуси". "Насколько я знаю, условия контракта предусматривают длительное пребывание Диего в Беларуси", - отмечал Румас.