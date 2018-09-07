Доход КХЛ в сезоне-2017/18 составил 3,5 млрд рублей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Доход Континентальной хоккейной лиги за сезон-2017/2018 составил 3,5 млрд рублей, сообщил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко на пресс-конференции в пятницу.

"В этом году общий объем доходов за прошлый сезон составил рекордные 3 млрд 50 млн рублей. Это доходы от коммерческой деятельности. В этом вопросе мы почти на 20% выше, чем результаты прошлого года, учитывая, что ни одна отрасль в нашей экономике не растет такими темпами. Мы раскрываем потенциал лиги, которая четвертый год демонстрирует хорошие результаты и является прибыльной. Доходы от спонсоров увеличились на 20%, а от продажи ТВ-прав и реализации контента КХЛ-ТВ - на 15%. Это хороший рост, это даже больше, чем рост рынка ТВ-рекламы в России", - сказал Чернышенко.

"Совет директоров сегодня распределил рекордных 400 млн рублей между клубами. Это доходы от реализации ТВ-прав. Отрадно отметить, что этот доход растет, это на 50 млн больше, чем в прошлом году, нам бы хотелось сохранить такую динамику", - добавил он.